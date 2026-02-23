  1. В Украине

В Одессе не работает электротранспорт: когда возобновят движение трамваев и троллейбусов

13:05, 23 февраля 2026
С 12 декабря в Одессе остановлено движение электротранспорта из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
В Одессе не работает электротранспорт: когда возобновят движение трамваев и троллейбусов
В Одессе с 12 декабря прекращено движение трамваев и троллейбусов из-за повреждения энергетических объектов в результате российских обстрелов. Чтобы частично компенсировать отсутствие электротранспорта, городская власть организовала работу социальных автобусов.

Заместитель руководителя Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко в комментарии «Новини.LIVE» пояснил, что запуск трамваев и троллейбусов возможен только после полной стабилизации электроснабжения. В настоящее время, по его словам, говорить о конкретных сроках восстановления работы электротранспорта преждевременно.

Именно поэтому город вынужден сделать ставку на автобусные маршруты социального направления.Чиновник сообщил, что транспорт для поддержки Одессы предоставили другие украинские регионы, в частности Николаев, Кропивницкий, Львов, Мариуполь,а также громады Житомирской области. В то же время даже при такой помощи автобусов недостаточно, чтобы полностью заменить трамваи и троллейбусы.

Отдельно он подчеркнул, что в приоритете остается обеспечение бесплатного проезда для льготных категорий населения. Городская власть поддерживает трамвайные пути и контактную сеть в надлежащем состоянии, чтобы после восстановления электроснабжения общественный электротранспорт смог как можно скорее вернуться к привычному режиму работы. Однако точная дата возобновления движения в настоящее время неизвестна.

Напомним, ситуация со светом в Одессе очень сложная, особенно в Киевском районе. После дроновой атаки на объект энергетики многие дома остались без света и тепла.

В Одессу срочно доставили дополнительные генераторы для питания критической инфраструктуры. К ремонтным работам также присоединились бригады из разных районов области и столицы.

До сих пор многие дома до сих пор без электроснабжения. Бригады продолжают работать, в городе функционируют Пункты несокрушимости.

