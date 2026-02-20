  1. В Украине

В Одессе постепенно возвращают свет: 68,4 тысяч абонентов еще без электричества

12:23, 20 февраля 2026
Энергетикам удалось восстановить электроснабжение критической инфраструктуры и дать свет в более чем 30 тысяч домов.
В Одессе постепенно возвращают свет: 68,4 тысяч абонентов еще без электричества
Фото: odessa.online
С 16 февраля ситуация со светом в Одессе очень сложная, особенно в Киевском районе. После дроновой атаки на объект энергетики многие дома остались без света и тепла.

По данным ДТЭК, по состоянию на 20 февраля удалось восстановить электроснабжение критической инфраструктуры. Также удалось обеспечить светом 30,5 тыс. семей в Киевском районе Одессы.

В настоящее время без электроснабжения остаются 68,4 тыс. клиентов. Бригады продолжают работать и поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии для жителей.

Напомним, в Одессу срочно доставили дополнительные генераторы для питания критической инфраструктуры. К ремонтным работам также присоединились бригады из разных районов области и столицы.

