Более 130 тысяч абонентов без света: в Одессу прибыли генераторы и ремонтные бригады из Киева

В Одессу срочно доставили дополнительные генераторы для заживления критической инфраструктуры.

Одесса и область постепенно восстанавливаются после вражеских обстрелов и ненастья, которые привели к серьезным проблемам с электроснабжением.

В регион из других областей направлены дополнительные средства автономной энергогенерации. Они помогут заживить инфраструктуру во время восстановительных работ. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Отдельные дома в жилых кварталах города уже заживляются генераторами. Это позволяет подать тепло и воду в квартиры. В то же время, основные усилия направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Из-за вражеских атак и непогоды без света остаются 99 тыс. абонентов в Киевском районе Одессы и 36,6 тыс. - в населенных пунктах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов.

К ремонтным работам присоединились бригады из разных районов области и столицы.

В городе развернуто более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева.

19 февраля в Киевском районе Одессы возобновила свою работу один из крупных районных котельных.

В Одессу направили городские пассажирские автобусы для временных перевозок, пока продолжается возобновление движения троллейбусов. Первые 10 автобусов уже выехали из Киевской области.

Как известно, после недавнего удара шахедами половина Одессы осталась без света и воды. В ДТЭК сообщалось, что подключить потребителей к другим источникам питания пока невозможно, поскольку весь технический резерв уже использован.

