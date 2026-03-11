  1. В Украине

Нормы выработки для молодых работников в 2026 году: что объяснили в Гоструда

22:54, 11 марта 2026
Для работников до 18 лет нормы выработки устанавливают на основе норм для взрослых, но с учетом сокращенного рабочего времени, предусмотренного для несовершеннолетних.
Нормы выработки для молодых работников в 2026 году: что объяснили в Гоструда
Гоструда объясняет, что работники до 18 лет в трудовых отношениях имеют такие же права, как и совершеннолетние. В то же время закон предоставляет им дополнительные льготы по охране труда, продолжительности рабочего времени, отпускам и другим условиям работы. Такие нормы предусмотрены статьей 187 Кодекса о труде Украины.

Также в законодательстве определены правила установления норм выработки для несовершеннолетних.

Они рассчитываются на базе норм для взрослых работников, но с учетом сокращенного рабочего времени для лиц до 18 лет. То есть объем работы для молодых работников должен быть пропорционально меньше.

Гоструда

