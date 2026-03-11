  1. Публикации
ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

17:48, 11 марта 2026
На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.
ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей
Процесс формирования Совета судей Украины проходил в несколько этапов: от выдвижения кандидатов делегатами и дискуссий относительно включения в бюллетени отсутствующих лиц до непосредственно тайного голосования. Несмотря на расхождения во взглядах по процедурным моментам, съезд продемонстрировал единство в желании создать действенный орган самоуправления.

По результатам подсчета голосов, в новый состав ССУ вошли судьи, получившие наибольшую поддержку делегатов. В частности, состав был обновлен представителями от:

Победители от Верховного Суда

  • Зуев Виталий Анатольевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС. 203 голоса
  • Литвиненко Ирина Викторовна — судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. 186 голосов
  • Остапук Виктор Иванович — судья Кассационного уголовного суда в составе ВС. 214 голосов
  • Соколов Владимир Николаевич — судья Кассационного административного суда в составе ВС. 203 голоса

Победители от высших специализированных судов

  • Черна Валерия Викторовна — судья Высшего антикоррупционного суда. 202 голоса

Победители от апелляционных хозяйственных судов

  • Барсук Марина Анатольевна — судья Северного апелляционного хозяйственного суда. 210 голосов
  • Диброва Галина Ивановна — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда. 216 голосов

Победители от апелляционных административных судов

  • Кравченко Евгений Дмитриевич — судья Шестого апелляционного административного суда. 218 голосов
  • Пьянова Яна Валериевна — судья Второго апелляционного административного суда. 216 голосов

Победители от апелляционных общих судов

  • Бисага Тарас Юрьевич — судья Закарпатского апелляционного суда. 157 голосов
  • Журавлев Александр Геннадьевич — судья Одесского апелляционного суда. 173 голоса
  • Невидома Татьяна Алексеевна — судья Киевского апелляционного суда. 214 голосов
  • Салихов Виталий Валериевич — судья Киевского апелляционного суда. 204 голоса

Победители от местных административных судов

  • Боженко Наталья Васильевна — судья Днепропетровского окружного административного суда. 215 голосов
  • Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда. 218 голосов
  • Калиновская Алена Викторовна — судья Черкасского окружного административного суда. 210 голосов
  • Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева. 213 голосов

Кандидаты от местных общих судов

  • Мовчан Дмитрий Валентинович — судья Новокодакского районного суда города Днепра. 165 голосов
  • Олейник Вера Николаевна — судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области. 136 голосов
  • Потапенко Андрей Викторович — судья Ржищевского городского суда Киевской области. 211 голосов
  • Холод Роман Сергеевич — судья Коммунарского районного суда города Запорожья. 158 голосов
  • Чебан Виктория Николаевна — судья Шевченковского районного суда города Черновцы. 158 голосов

Кандидаты от местных хозяйственных судов

  • Марченко Оксана Владимировна — судья хозяйственного суда города Киева. 136 голосов

На 12 марта запланировано повторное тайное голосование за кандидатов от местных общих и хозяйственных судов.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет новоизбранных членов Совета судей Украины и продолжает следить за дальнейшим голосованием.

судья РСУ

Лента новостей

Блоги
Публикации
