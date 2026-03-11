ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Процесс формирования Совета судей Украины проходил в несколько этапов: от выдвижения кандидатов делегатами и дискуссий относительно включения в бюллетени отсутствующих лиц до непосредственно тайного голосования. Несмотря на расхождения во взглядах по процедурным моментам, съезд продемонстрировал единство в желании создать действенный орган самоуправления.

По результатам подсчета голосов, в новый состав ССУ вошли судьи, получившие наибольшую поддержку делегатов. В частности, состав был обновлен представителями от:

Победители от Верховного Суда

Зуев Виталий Анатольевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС. 203 голоса

— судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС. 203 голоса Литвиненко Ирина Викторовна — судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. 186 голосов

— судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. 186 голосов Остапук Виктор Иванович — судья Кассационного уголовного суда в составе ВС. 214 голосов

— судья Кассационного уголовного суда в составе ВС. 214 голосов Соколов Владимир Николаевич — судья Кассационного административного суда в составе ВС. 203 голоса

Победители от высших специализированных судов

Черна Валерия Викторовна — судья Высшего антикоррупционного суда. 202 голоса

Победители от апелляционных хозяйственных судов

Барсук Марина Анатольевна — судья Северного апелляционного хозяйственного суда. 210 голосов

— судья Северного апелляционного хозяйственного суда. 210 голосов Диброва Галина Ивановна — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда. 216 голосов

Победители от апелляционных административных судов

Кравченко Евгений Дмитриевич — судья Шестого апелляционного административного суда. 218 голосов

— судья Шестого апелляционного административного суда. 218 голосов Пьянова Яна Валериевна — судья Второго апелляционного административного суда. 216 голосов

Победители от апелляционных общих судов

Бисага Тарас Юрьевич — судья Закарпатского апелляционного суда. 157 голосов

— судья Закарпатского апелляционного суда. 157 голосов Журавлев Александр Геннадьевич — судья Одесского апелляционного суда. 173 голоса

— судья Одесского апелляционного суда. 173 голоса Невидома Татьяна Алексеевна — судья Киевского апелляционного суда. 214 голосов

— судья Киевского апелляционного суда. 214 голосов Салихов Виталий Валериевич — судья Киевского апелляционного суда. 204 голоса

Победители от местных административных судов

Боженко Наталья Васильевна — судья Днепропетровского окружного административного суда. 215 голосов

— судья Днепропетровского окружного административного суда. 215 голосов Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда. 218 голосов

— судья Киевского окружного административного суда. 218 голосов Калиновская Алена Викторовна — судья Черкасского окружного административного суда. 210 голосов

— судья Черкасского окружного административного суда. 210 голосов Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева. 213 голосов

Кандидаты от местных общих судов

Мовчан Дмитрий Валентинович — судья Новокодакского районного суда города Днепра. 165 голосов

— судья Новокодакского районного суда города Днепра. 165 голосов Олейник Вера Николаевна — судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области. 136 голосов

— судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области. 136 голосов Потапенко Андрей Викторович — судья Ржищевского городского суда Киевской области. 211 голосов

— судья Ржищевского городского суда Киевской области. 211 голосов Холод Роман Сергеевич — судья Коммунарского районного суда города Запорожья. 158 голосов

— судья Коммунарского районного суда города Запорожья. 158 голосов Чебан Виктория Николаевна — судья Шевченковского районного суда города Черновцы. 158 голосов

Кандидаты от местных хозяйственных судов

Марченко Оксана Владимировна — судья хозяйственного суда города Киева. 136 голосов

На 12 марта запланировано повторное тайное голосование за кандидатов от местных общих и хозяйственных судов.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет новоизбранных членов Совета судей Украины и продолжает следить за дальнейшим голосованием.

