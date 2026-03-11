ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей
Процесс формирования Совета судей Украины проходил в несколько этапов: от выдвижения кандидатов делегатами и дискуссий относительно включения в бюллетени отсутствующих лиц до непосредственно тайного голосования. Несмотря на расхождения во взглядах по процедурным моментам, съезд продемонстрировал единство в желании создать действенный орган самоуправления.
По результатам подсчета голосов, в новый состав ССУ вошли судьи, получившие наибольшую поддержку делегатов. В частности, состав был обновлен представителями от:
Победители от Верховного Суда
- Зуев Виталий Анатольевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС. 203 голоса
- Литвиненко Ирина Викторовна — судья Кассационного гражданского суда в составе ВС. 186 голосов
- Остапук Виктор Иванович — судья Кассационного уголовного суда в составе ВС. 214 голосов
- Соколов Владимир Николаевич — судья Кассационного административного суда в составе ВС. 203 голоса
Победители от высших специализированных судов
- Черна Валерия Викторовна — судья Высшего антикоррупционного суда. 202 голоса
Победители от апелляционных хозяйственных судов
- Барсук Марина Анатольевна — судья Северного апелляционного хозяйственного суда. 210 голосов
- Диброва Галина Ивановна — судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда. 216 голосов
Победители от апелляционных административных судов
- Кравченко Евгений Дмитриевич — судья Шестого апелляционного административного суда. 218 голосов
- Пьянова Яна Валериевна — судья Второго апелляционного административного суда. 216 голосов
Победители от апелляционных общих судов
- Бисага Тарас Юрьевич — судья Закарпатского апелляционного суда. 157 голосов
- Журавлев Александр Геннадьевич — судья Одесского апелляционного суда. 173 голоса
- Невидома Татьяна Алексеевна — судья Киевского апелляционного суда. 214 голосов
- Салихов Виталий Валериевич — судья Киевского апелляционного суда. 204 голоса
Победители от местных административных судов
- Боженко Наталья Васильевна — судья Днепропетровского окружного административного суда. 215 голосов
- Головенко Олег Дмитриевич — судья Киевского окружного административного суда. 218 голосов
- Калиновская Алена Викторовна — судья Черкасского окружного административного суда. 210 голосов
- Кобылянский Константин Николаевич — судья Окружного административного суда города Киева. 213 голосов
Кандидаты от местных общих судов
- Мовчан Дмитрий Валентинович — судья Новокодакского районного суда города Днепра. 165 голосов
- Олейник Вера Николаевна — судья Нововоронцовского районного суда Херсонской области. 136 голосов
- Потапенко Андрей Викторович — судья Ржищевского городского суда Киевской области. 211 голосов
- Холод Роман Сергеевич — судья Коммунарского районного суда города Запорожья. 158 голосов
- Чебан Виктория Николаевна — судья Шевченковского районного суда города Черновцы. 158 голосов
Кандидаты от местных хозяйственных судов
- Марченко Оксана Владимировна — судья хозяйственного суда города Киева. 136 голосов
На 12 марта запланировано повторное тайное голосование за кандидатов от местных общих и хозяйственных судов.
«Судебно-юридическая газета» поздравляет новоизбранных членов Совета судей Украины и продолжает следить за дальнейшим голосованием.
