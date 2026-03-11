Дональд Трамп о войне против Ирана: Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится

По словам Дональда Трампа, война идет отлично, и США значительно опережают график.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана «скоро» закончится. Об этом он сказал в интервью Axios.

По словам американского лидера, он уверен в скором завершении войны в Иране, поскольку там «практически не осталось ничего, по чему можно было бы наносить удары».

«Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», — сказал Трамп.

«Война идет отлично. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем считали возможным, даже за первые шесть недель», — заявил американский президент.

Трамп добавил, что враждебность Ирана распространяется не только на Израиль и США, но и на страны Персидского залива во всем регионе.

«Они стремились захватить остальной Ближний Восток. Они платят за 47 лет смерти и разрушений, которые они причинили. Это расплата», — добавил Трамп.

