Дональд Трамп о войне против Ирана: Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится
Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана «скоро» закончится. Об этом он сказал в интервью Axios.
По словам американского лидера, он уверен в скором завершении войны в Иране, поскольку там «практически не осталось ничего, по чему можно было бы наносить удары».
«Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», — сказал Трамп.
«Война идет отлично. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем считали возможным, даже за первые шесть недель», — заявил американский президент.
Трамп добавил, что враждебность Ирана распространяется не только на Израиль и США, но и на страны Персидского залива во всем регионе.
«Они стремились захватить остальной Ближний Восток. Они платят за 47 лет смерти и разрушений, которые они причинили. Это расплата», — добавил Трамп.
