В Украине определили предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году

Кабинет Министров Украины определил предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.2012 № 356 «Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым и жидким печным бытовым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий» предельные показатели стоимости твердого, жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа пересматриваются ежегодно.

Показатели стоимости определяются путем индексации величин, установленных в 2016 году (2000 грн для твердого топлива и 200 грн для сжиженного газа), с учетом прогнозных индексов потребительских цен в соответствующие годы.

Согласно Основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы, прогнозный индекс потребительских цен на 2026 год составляет 109,9 %.

С учетом указанного, предельные показатели стоимости в 2026 году составляют:

твердого топлива — 4 602,57 грн = 2000 грн × 2,30128713822489;

сжиженного газа — 460,26 грн = 200 грн × 2,30128713822489,

где 2,30128713822489 = 1,112 (прогнозный индекс потребительских цен в 2017 году) × 1,09 (2018 год) × 1,074 (2019 год) × 1,116 (2020 год) × 1,073 (2021 год) × 1,062 (2022 год) × 1,053 (2023 год) × 1,097 (2024 год) × 1,095 (2025 год) × 1,099 (2026 год).

