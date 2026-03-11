  1. Общество

В Украине определили предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году

19:32, 11 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Показатели стоимости определяются путем индексации величин, установленных в 2016 году — 2000 грн для твердого топлива и 200 грн для сжиженного газа — с учетом прогнозных индексов потребительских цен в соответствующие годы.
В Украине определили предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году
Фото: msp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины определил предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.2012 № 356 «Об установлении минимальных норм обеспечения населения твердым и жидким печным бытовым топливом и сжиженным газом и предельных показателей их стоимости для предоставления льгот и жилищных субсидий» предельные показатели стоимости твердого, жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа пересматриваются ежегодно. 

Показатели стоимости определяются путем индексации величин, установленных в 2016 году (2000 грн для твердого топлива и 200 грн для сжиженного газа), с учетом прогнозных индексов потребительских цен в соответствующие годы.

Согласно Основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2026–2028 годы, прогнозный индекс потребительских цен на 2026 год составляет 109,9 %.

С учетом указанного, предельные показатели стоимости в 2026 году составляют:

твердого топлива — 4 602,57 грн = 2000 грн × 2,30128713822489;

сжиженного газа — 460,26 грн = 200 грн × 2,30128713822489,

где 2,30128713822489 = 1,112 (прогнозный индекс потребительских цен в 2017 году) × 1,09 (2018 год) × 1,074 (2019 год) × 1,116 (2020 год) × 1,073 (2021 год) × 1,062 (2022 год) × 1,053 (2023 год) × 1,097 (2024 год) × 1,095 (2025 год) × 1,099 (2026 год).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Богдан Монич заявил о критически низких зарплатах работников аппаратов судов в отчете Совета судей

От жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок: председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]