Госспецсвязи утвердила рекомендации по киберзащите систем, использующих искусственный интеллект

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что утвердила рекомендации по киберзащите информационно-коммуникационных систем (ИКС), которые используют технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Соответствующий приказ от 23 февраля 2026 года № 154 издан во исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2025–2026 годы, принятой Правительством.

Документ разработан как практический ориентир для владельцев и распорядителей государственных и частных информационных, электронных коммуникационных и технологических систем. Рекомендации имеют добровольный характер и предназначены для использования при разработке планов киберзащиты и оценке рисков при внедрении технологий ИИ.

Документ предлагает комплексный подход к безопасному внедрению ИИ и детализирует таксономию специфических киберугроз, характерных именно для таких систем, а также шаги для их нейтрализации.

Среди ключевых векторов угроз, которые рассматриваются в рекомендациях:

атаки на цепочки поставок технологий ИИ (компрометация программного обеспечения, аппаратного обеспечения или API);

«отравление» данных и моделей ИИ (намеренное внесение искаженных данных в обучающую выборку для ухудшения работы системы);

состязательные атаки (создание специальных входных данных для провоцирования ошибочных решений ИИ);

атаки типа «промпт-инъекция» (введение манипулятивных запросов для обхода механизмов защиты и утечки данных);

инверсия и кража модели ИИ (получение несанкционированного доступа к внутренней структуре, обучающим данным или создание копий модели).

Для каждой из угроз специалисты Госспецсвязи разработали перечень действенных мер киберзащиты. Среди них:

внедрение метода состязательного обучения (своеобразная «прививка» для ИИ, когда его намеренно тренируют на искаженных данных, чтобы выработать устойчивость к хакерскому обману);

использование федеративного обучения (подход, при котором ИИ обучается локально на устройствах пользователей, не передавая их личные данные на центральные серверы);

обеспечение дифференциальной конфиденциальности (математическая защита, которая делает невозможным извлечение данных конкретного человека из общего массива информации);

жесткая фильтрация входных запросов, постоянный мониторинг аномалий и обеспечение высокого качества (релевантности) наборов данных.

Также в рекомендациях подчеркивается необходимость интеграции управления рисками ИИ в общую систему кибербезопасности организаций с использованием передовых международных стандартов, таких как ISO/IEC 23894:2023, ISO/IEC 42001:2023 и профильных фреймворков NIST.

В Госспецсвязи добавили, что использование этих рекомендаций поможет украинским учреждениям и организациям безопасно интегрировать инновационные технологии, избегая специфических уязвимостей и защищая критически важные данные от новейших векторов кибератак.

