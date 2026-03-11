После теракта во Львове полиция и ГСЧС будут приезжать на 2–5 минут позже на вызовы, — Клименко

Игорь Клименко заявил, что теперь по некоторым реагированиям полиция и ГСЧС будут приезжать на 2–5 минут позже — там, где будут сигналы о террористической опасности.

После теракта во Львове в ночь на 22 февраля Национальная полиция увеличила время реагирования на вызовы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко 11 марта на брифинге.

По его словам, МВД проанализировало организацию теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Министр напомнил, что врагу удалось завербовать людей в Харькове и Ровно.

Теперь по некоторым реагированиям полиция и ГСЧС будут приезжать на 2–5 минут позже — там, где будут сигналы о террористической опасности.

«Конечно, мы сделали выводы, но будем сейчас терять по некоторым реагированиям примерно 2–5 минут. Если сейчас наше время реагирования по городу до 10 минут, то будет где-то 15, может больше», — пояснил глава МВД.

Также провели обучение операторов 101, 102 и 112. На время военного положения введен запрет на вызов 112 из-за границы.

Если звонок поступает из другого города или области, то его сразу принимают во внимание — определяют как «красный уровень». Также это происходит, если оператор имеет основания считать, что заявитель предоставляет недостоверную информацию.

Клименко добавил, что в таких случаях также будут направлять соответствующее информирование полиции о необходимости осторожности.

