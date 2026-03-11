Стефанчук заявил, что обсуждает с депутатами проблемные вопросы рекодификации гражданского законодательства
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что продолжается работа по доработке проекта Гражданского кодекса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что начал встречи с парламентскими фракциями и группами, чтобы обсудить все проблемные вопросы рекодификации гражданского законодательства.
«Вместе мы учтем в доработанном тексте все важные замечания, которые были высказаны как во время общественного обсуждения этого проекта, так и после его регистрации», — сказал он.
Напомним, в начале года в парламенте зарегистрирован проект №14394, который представляет обновление Гражданского кодекса Украины. Документ призван объединить и систематизировать положения гражданского и семейного законодательства в рамках единого кодифицированного акта.
Вместе с тем в начале февраля на сайте Верховной Рады был зарегистрирован альтернативный проект Гражданского кодекса Украины №14394-1.
В нем статья, регулирующая вопрос ограничения расторжения брака в период беременности, изложена в новой редакции. Кроме того, из текста альтернативного проекта исключено положение, предусматривавшее возможность заключения брака в 14 лет в случае беременности или рождения ребёнка.
Однако дальнейшая судьба спорных норм будет зависеть от того, в какой редакции парламент примет проект новой кодификации и какие положения будут поддержаны при его рассмотрении.
Напомним, ранее ГНЕУ уже высказывало замечания ко всем девяти книгам проекта Гражданского кодекса, в частности к положениям Книги «Право семейное» и Книги «Право наследственное», о чём уже сообщала «Судебно-юридическая газета».
