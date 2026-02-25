ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Главное научно-экспертное управление рассмотрело проект нового Гражданского кодекса Украины, предусматривающий масштабное обновление частного права. В предыдущем материале подробно анализировались замечания ГНЕУ к Книге шестой «Право семейное».

В частности, замечания касались возможности расторжения брака через нотариусов. Также критику вызвала норма о возможности взыскания морального вреда в случае отказа от заключения брака без четко определённых критериев. Высказана позиция, что возмещению могут подлежать только фактически понесённые, документально подтверждённые и обоснованные расходы.

ГНЕУ рассмотрело все 9 книг проекта Гражданского кодекса Украины, в этом материале акцент сделан на Книге седьмой «Право наследственное».

Речь идёт о детализации права завещателя возлагать на наследника дополнительные обязанности. В частности, предлагается закрепить его право определять в завещании лицо опекуна (попечителя) для своего малолетнего или недееспособного ребёнка. Такая воля завещателя должна учитываться органом опеки и попечительства либо судом при принятии решения о назначении опекуна.

Также предусмотрена возможность установления завещательного распоряжения в отношении домашних животных и урегулирования вопросов управления наследством на основании договора. Добавим, что «Судебно-юридическая газета» уже писала, что домашних животных можно будет передавать по завещанию. Завещатель также сможет определить лицо, которому передаются домашние животные, и установить условия их содержания и ухода.

Что вызвало замечания в проекте Книги седьмой «Право наследственное»

В проекте предусмотрено, что наследниками по завещанию также могут быть дети, зачатые в течение шести месяцев с момента открытия наследства с применением вспомогательных репродуктивных технологий с использованием биологического материала завещателя и родившиеся живыми после его смерти.

В то же время формулировка о «зачатии в течение шести месяцев» требует уточнения, поскольку при применении вспомогательных репродуктивных технологий сложно чётко определить момент зачатия — идёт ли речь о оплодотворении в лаборатории или об имплантации эмбриона в организм матери. Кроме того, предлагается объединить первую и третью части соответствующей статьи, чтобы избежать искусственной несогласованности между ними.

В статье 1719 проекта предлагается отнести к составу наследства, в частности, право на репарации. Вместе с тем в тексте отсутствует определение этого понятия именно в контексте гражданских правоотношений и наследования. Из формулировки статьи следует, что репарации фактически рассматриваются как разновидность социальных выплат, однако чёткого пояснения нет.

При этом в действующем законодательстве термин «репарации» используется в разных значениях. В одних законах речь идёт о взыскании с государства-агрессора в соответствии с нормами международного права, в других — о доходах, полученных от РФ за причинённый агрессией ущерб. Отдельно предусмотрены «неотложные промежуточные репарации» как комплекс восстановительных мер для пострадавших лиц. Кроме того, в международном праве репарации могут принимать различные формы: денежную компенсацию, реституцию имущества, реабилитацию или сатисфакцию.

С учётом этого не все составляющие права на репарации могут входить в состав наследства. Поэтому целесообразно чётко определить, что именно может наследоваться — например, право на компенсацию материального ущерба, причинённого международно-противоправным деянием.

Также отдельно следует урегулировать вопрос включения в состав наследства единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего или другого лица.

Отдельные замечания касаются части четвертой статьи 1734, которая позволяет завещателю обязать наследника содержать и ухаживать за его животным. Это положение требует детализации: необходимо определить последствия невыполнения такого обязательства, судьбу животного в случае отказа от наследства или смерти наследника, а также механизм контроля за исполнением и срок действия такого обязательства.

В статье 1757 проекта предлагается уточнить, что к первой очереди наследников также относятся дети, зачатые с применением вспомогательных репродуктивных технологий с использованием биологического материала завещателя и родившиеся живыми.

ГНЕУ обратило внимание, что включение лиц, состоявших со наследодателем в фактическом семейном союзе, в третью очередь наследников по закону является дискуссионным. Законодательство наделяет особым наследственным статусом супругов, состоявших в зарегистрированном браке, поэтому переживший супруг относится к первой очереди наследников.

Вместе с тем согласно ст. 1474 проекта на отношения в фактическом семейном союзе распространяются положения гл. 102 «Правовой режим имущества супругов», что свидетельствует о признании особого характера таких отношений, приближённого к супружеским.

Таким образом, предоставление наследственных прав лицам в фактическом семейном союзе фактически сближает их правовое положение с положением супругов. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о включении лиц, состоявших в фактическом семейном союзе, в круг наследников по закону не ниже второй очереди.

Положение ч. 1 ст. 1761 проекта, согласно которому к пятой очереди наследования предлагается отнести лиц, проживавших со наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до момента открытия наследства, за исключением фактического семейного союза, является концептуально противоречивым и создаёт правовую неопределённость. Согласно проекту, под фактическим семейным союзом понимается проживание двух лиц противоположного пола одной семьёй без регистрации брака, если они не состоят в другом браке. Исключение фактического семейного союза из пятой очереди и одновременное включение его в третью очередь создаёт непоследовательное регулирование, поскольку критерий «проживания одной семьёй» применяется по-разному без чёткого обоснования.

Кроме того, установление пятилетнего срока совместного проживания для одних лиц и отсутствие такого критерия для фактического семейного союза вызывает сомнения в обеспечении равного правового подхода к сходным по своей социальной природе отношениям.

Также содержание термина «лица, проживавшие со наследодателем одной семьёй» остаётся неясным, поскольку согласно ч. 3 ст. 1472 проекта «семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Членами семьи являются супруги, родители и дети, усыновители и усыновлённые, дети и лица, принявшие детей на воспитание в семью, а также другие родственники по происхождению, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности». ГНЕУ отметило, что часть указанных членов семьи входит в другие очереди наследования, в частности, дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, переживший супруг и родители относятся к первой очереди наследников.

ГНЕУ поддержало идею создания механизма управления корпоративными правами в составе наследства, но высказало следующие замечания:

Положение об управлении корпоративными правами не согласуется с природой управления по ст. 1783 проекта, поскольку управляющий должен сохранять имущество, а не активно им распоряжаться. Возникает противоречие между «управляющим наследством» (пассивное управление) и «управляющим корпоративными правами» (активное управление). Целесообразно уточнить ч. 3 ст. 1785 проекта для унификации подходов.

Управляющий фактически получает контроль над корпоративными правами, в частности участвует в общих собраниях и в случае смерти единственного участника может назначать исполнительный орган.

Такой подход является дискуссионным, поскольку управляющий фактически замещает собственника без подтверждённого наследственного права. Также необходимо ограничить его полномочия решениями, необходимыми для обеспечения непрерывной деятельности юридического лица до вступления наследников в права.

Кроме того, ГНЕУ указало, что в статье не предусмотрен механизм контроля за действиями управляющего: не определено, кто именно осуществляет контроль за его деятельностью (нотариус, суд или наследники), а также не урегулирован вопрос ответственности за причинённые им убытки.

Напомним, согласно проекту Гражданского кодекса Украины наследники могут наследовать не только право на компенсации, но и обязательства наследодателя. В частности, к ним могут перейти обязанность возместить имущественный ущерб, причинённый наследодателем; обязанность компенсировать моральный вред по решению суда; обязанность уплатить неустойку, присуждённую при жизни наследодателя.

