Заключенных снимают круглосуточно: Дмитрий Лубинец заявил о нарушении права на приватность

Во время посещений пенитенциарных учреждений в 2024–2025 годах группы национального превентивного механизма зафиксировали тревожную практику — круглосуточное видеонаблюдение за заключенными и осужденными непосредственно в жилых помещениях, где они фактически живут. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, речь идет об установке камер видеонаблюдения в помещениях, где осужденные постоянно находятся — спят, переодеваются и проводят большую часть времени.

Лубинец подчеркнул, что такая практика ставит под сомнение соблюдение права на приватность, гарантированного статьей 32 Конституции Украины и статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

«Статья 32 Конституции Украины и статья 8 Европейской конвенции прямо гарантируют право на уважение частной жизни. Европейский суд по правам человека также неоднократно отмечал: постоянное видеонаблюдение в камерах может представлять вмешательство в это право.

Когда человек находится под наблюдением 24 часа в сутки — это уже не просто контроль. Это существенно усиливает режим содержания», — отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что безопасность в местах несвободы не может обеспечиваться ценой нарушения человеческого достоинства и фундаментальных прав.

В связи с этим Уполномоченный направил представление в Министерство юстиции с требованием устранить выявленные нарушения.

