Ув’язнених знімають цілодобово: Дмитро Лубінець заявив про порушення права на приватність

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час відвідувань пенітенціарних установ у 2024–2025 роках групи національного превентивного механізму зафіксували тривожну практику — цілодобове відеоспостереження за ув’язненими та засудженими просто у житлових приміщеннях, де вони фактично живуть. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, йдеться про встановлення камер відеоспостереження у приміщеннях, де засуджені постійно перебувають — сплять, переодягаються та проводять більшість часу.

Лубінець наголосив, що така практика ставить під сумнів дотримання права на приватність, гарантованого статтею 32 Конституції України та статтею 8 Європейської конвенції з прав людини.

«Стаття 32 Конституції України та стаття 8 Європейської конвенції прямо гарантують право на повагу до приватного життя. Європейський суд з прав людини також неодноразово зазначав: постійне відеоспостереження у камерах може становити втручання у це право.

Коли людина перебуває під наглядом 24 години на добу — це вже не просто контроль. Це суттєво посилює режим тримання», — зазначив омбудсман.

Він підкреслив, що безпека у місцях несвободи не може забезпечуватися ціною порушення людської гідності та фундаментальних прав.

У зв’язку з цим Уповноважений направив подання до Міністерства юстиції з вимогою усунути виявлені порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.