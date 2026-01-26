  1. Публикации
Домашних животных можно будет передавать по завещанию: Украина обновляет Гражданский кодекс

14:15, 26 января 2026
Предусматривается комплексное обновление структуры и принципов Гражданского кодекса Украины по европейской модели.
В парламенте зарегистрирован проект новой редакции Гражданского кодекса Украины (Кодекс права частного). Документ должен закрепить понятие гражданского права как единого частного права и устранить терминологические архаизмы и внутренние противоречия в законодательстве.

По словам авторов проекта, обновление Гражданского кодекса Украины направлено на внедрение европейских практик и обеспечение соответствия украинского частного права принципам справедливости, защите более слабой стороны и другим ценностям Европейского Союза.

В рамках этих изменений предлагается разрешить передавать по наследству домашних животных, что детально регламентируется в Седьмой книге проекта ГК.

Основные положения Седьмой книги «Наследственное право»

В новой редакции проект Седьмой книги предлагает современную, согласованную модель наследственного права, которая лучше соответствует структуре современных активов и типовым жизненным сценариям.

Книга последовательно «оцифровывает» наследственное право и усиливает защиту уязвимых интересов наследников, а также вводит инструменты сохранения и управления наследственным имуществом.

Кроме того, наследник получает право на возмещение ущерба, на присужденную судом неустойку, на присужденную компенсацию морального вреда, а также право на получение компенсации, которую наследодатель мог бы получить при жизни (статья 1722).

В частности, проект кодифицирует завещательное распоряжение относительно домашних животных как самостоятельный, практически востребованный элемент содержания завещания. При этом завещатель может определить лицо, которому передаются домашние животные, а также установить условия их содержания и ухода.

Кроме того, обновлена модель наследования по закону — количество очередей наследников увеличено с пяти до шести.

В пояснительной записке говорится, что Седьмая книга сосредотачивается на институтах, присущих наследственному праву (завещание, наследование по закону, принятие наследства, охрана и управление наследством), а договорной инструмент получает должное «системное место» в праве обязательств. Авторы подчеркивают, что Седьмая книга не только обновляет отдельные институты, но и формирует современный наследственный контур для экономики и общества: она четко определяет наследственное имущество в условиях новых активов и компенсационных механизмов, а также предоставляет инструменты охраны и управления наследством до момента оформления прав.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект Гражданского кодекса Украины (Кодекса права частного) включает девять книг: книга первая — «Общая часть», книга вторая — «Личное право», книга третья — «Вещное право», книга четвертая — «Право интеллектуальной собственности», книга пятая — «Право обязательств», книга шестая — «Семейное право», книга седьмая — «Наследственное право», книга восьмая — «Частное международное право», книга девятая — «Публичность гражданских прав». К работе над проектом привлечено 247 экспертов, объем документа составляет 832 страницы.

завещание гражданский кодекс животные

