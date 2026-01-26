Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

У парламенті зареєстровано проєкт нової редакції Цивільного кодексу України (Кодекс права приватного). Документ має закріпити поняття цивільного права як єдиного приватного права й усунути термінологічні архаїзми й внутрішні суперечності у законодавстві.

За словами авторів проєкту, оновлення Цивільного кодексу України спрямоване на впровадження європейських практик і забезпечення відповідності українського приватного права принципам справедливості, захисту слабшої сторони та іншим цінностям Європейського Союзу.

У межах цих змін пропонується дозволити передавати у спадок домашніх тварин, що детально регламентується у Книзі сьомій проекту ЦК.

Основні положення Книги сьомої «Спадкове право»

У новій редакції проєкт Книги сьомої пропонує сучасну, узгоджену модель спадкового права, яка краще відповідає структурі сучасних активів і типових життєвих сценаріїв.

Книга послідовно «оцифровує» спадкове право та посилить захист вразливих інтересів спадкоємців, а також запроваджує інструменти збереження й управління спадковим майном.

Також до спадкоємця переходить право на відшкодування шкоди, на присуджену судом неустойку, на присуджену компенсацію моральної шкоди, а також право на отримання компенсації, яку спадкодавець міг би отримати за життя (стаття 1722).

Зокрема, проєкт кодифікує заповідальне розпорядження щодо домашніх тварин як самостійний, практично затребуваний елемент змісту заповіту. Водночас заповідач може визначити особу, якій передаються домашні тварини, а також встановити умови їх утримання та догляду.

Крім того, оновлено модель спадкування за законом — кількість черг спадкоємців збільшено з п’яти до шести.

У пояснювальній записці наголошується, що Книга сьома зосереджується на властивих спадковому праву інститутах (заповіт, спадкування за законом, прийняття спадщини, охорона та управління спадщиною), а договірний інструмент отримує належне «системне місце» у праві зобов’язань. Автори наголошують, що Книга сьома не лише оновлює окремі інститути, а й формує сучасний спадковий контур для економіки та суспільства: вона чітко визначає спадкове майно в умовах нових активів і компенсаційних механізмів та надає інструменти охорони і управління спадщиною до моменту оформлення прав.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», проєкт Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного) включає дев’ять книг: книга перша «Загальна частина», книга друга «Право особисте», книга третя «Право речове», книга четверта «Право інтелектуальної власності», книга п’ята «Право зобов’язань», книга шоста «Право сімейне», книга сьома «Право спадкове», книга восьма «Право приватне міжнародне», книга дев’ята «Публічність прав цивільних». До роботи над проєктом бути залучено 247 експертів, а обсяг документу становить 832 сторінки.

