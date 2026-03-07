  1. В Україні

Зеленський закликав до скоординованого захисту життя в Європі та на Близькому Сході

21:38, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент наголосив на важливості програми PURL та міжнародної підтримки для ППО.
Зеленський закликав до скоординованого захисту життя в Європі та на Близькому Сході
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підкреслив, що ефективний захист життя має бути забезпечений як в Україні, так і на Близькому Сході.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Дякую кожному лідеру та всім країнам, які підтримують програму PURL – програму, що дозволяє нам закуповувати американські ракети для ППО, зокрема для систем «Patriot», – зазначив Зеленський. – Ми усвідомлюємо ризики через удари з Ірану й потребу в захисті на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні».

Президент також повідомив про імовірну координацію дій Росії та Ірану: за його словами, російська сторона передає розвіддані режиму в Ірані для коригування ударів по американських об’єктах, а в регіоні використовуються російські компоненти у дронах «Шахед», що становлять загрозу як для арабських країн, так і для США.

«Ми маємо справу з режимами, які існують завдяки одне одному – російський і іранський – і координовано завдають ударів і в Європі, і на Близькому Сході», – підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності скоординованих дій для захисту життя: «Життя в Європі та на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми працюємо над тим, щоб допомогти протидії «Шахедам» і розраховуємо на відповідну міжнародну підтримку нашого захисту. Життя потребує спільних, сильних та скоординованих дій».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Європа війна Володимир Зеленський Іран ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]