Зеленський закликав до скоординованого захисту життя в Європі та на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підкреслив, що ефективний захист життя має бути забезпечений як в Україні, так і на Близькому Сході.

«Дякую кожному лідеру та всім країнам, які підтримують програму PURL – програму, що дозволяє нам закуповувати американські ракети для ППО, зокрема для систем «Patriot», – зазначив Зеленський. – Ми усвідомлюємо ризики через удари з Ірану й потребу в захисті на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні».

Президент також повідомив про імовірну координацію дій Росії та Ірану: за його словами, російська сторона передає розвіддані режиму в Ірані для коригування ударів по американських об’єктах, а в регіоні використовуються російські компоненти у дронах «Шахед», що становлять загрозу як для арабських країн, так і для США.

«Ми маємо справу з режимами, які існують завдяки одне одному – російський і іранський – і координовано завдають ударів і в Європі, і на Близькому Сході», – підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності скоординованих дій для захисту життя: «Життя в Європі та на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми працюємо над тим, щоб допомогти протидії «Шахедам» і розраховуємо на відповідну міжнародну підтримку нашого захисту. Життя потребує спільних, сильних та скоординованих дій».

