Втратили свідоцтво про народження чи шлюб: як отримати дублікат

22:29, 7 березня 2026
Подати заяву можна у відділі ДРАЦС, ЦНАП або онлайн через портал «Дія».
Українці можуть повторно отримати свідоцтва про народження, шлюб, зміну імені або смерть у разі втрати чи пошкодження документа. Процедура передбачена законодавством і доступна як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомило Київське міжрегіональне управління Мін’юсту.

Такі документи можуть знадобитися у різних життєвих ситуаціях — наприклад, для оформлення спадщини, отримання соціальних виплат, підтвердження родинних зв’язків, оформлення громадянства, виїзду за кордон або під час судових процесів.

Хто може отримати повторне свідоцтво

Відповідно до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», повторну видачу документів здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), а також дипломатичні представництва та консульські установи України.

Подати заяву можуть:

  • особа, щодо якої складено актовий запис;
  • батьки або усиновлювачі;
  • опікуни чи піклувальники;
  • близькі родичі — у випадках, визначених законом;
  • представник за нотаріально посвідченою довіреністю;
  • адвокат (за наявності ордера та договору про надання правової допомоги).

Де можна замовити документ

Отримати повторне свідоцтво можна кількома способами.

1. У відділі ДРАЦС

Звернутися можна до будь-якого відділу незалежно від місця реєстрації акта чи проживання заявника.

2. У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Деякі ЦНАПи приймають заяви на повторну видачу документів.

3. Онлайн через портал «Дія»

Для цього потрібно:

  • авторизуватися на порталі;
  • обрати розділ «Послуги» → «Довідки й витяги»;
  • вибрати потрібний документ;
  • вказати причину повторної видачі;
  • обрати спосіб отримання;
  • оплатити послугу;
  • підписати заяву Дія.Підписом або іншим кваліфікованим електронним підписом.

Готовий документ можна отримати у відділенні «Укрпошти» або замовити кур’єрську доставку.

Як отримати свідоцтво за кордоном

Українці, які перебувають за межами країни, можуть звернутися до дипломатичних представництв або консульських установ України.

У Мін’юсті наголошують, що процедура повторної видачі свідоцтв чітко визначена законом і доступна для громадян у різних форматах — як офлайн, так і онлайн.

мінюст Міністерство юстиції України

