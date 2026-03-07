  1. В Україні

Ліцей на Кіровоградщині переплатив за електроенергію: постачальника зобов’язали повернути гроші

23:00, 7 березня 2026
Через незаконне підвищення ціни на світло до бюджету мають повернути понад 83 тисячі гривень.
Господарський суд Кіровоградської області визнав недійсною додаткову угоду до договору про постачання електроенергії та зобов’язав постачальника повернути до бюджету понад 83 тисячі гривень. Про це повідомила обласна прокуратура.

Йдеться про договір на постачання електроенергії, укладений між Вільшанським ліцеєм Вільшанської селищної ради та товариством «НІК ЕНЕРГО СТАНДАРТ».

Сторони підписали додаткову угоду, якою безпідставно підвищили ціну за одиницю електроенергії.

При цьому було порушено вимоги законодавства у сфері публічних закупівель: ціна могла змінюватися лише в межах 10% і не застосовуватися до вже поставленого товару.

Незважаючи на це, нову, підвищену вартість електроенергії сторони застосували навіть до обсягів, які вже були поставлені. У результаті навчальний заклад переплатив бюджетні кошти.

Суд погодився з доводами прокуратури, визнав додаткову угоду недійсною та зобов’язав постачальника повернути до бюджету 83 077 гривень.

Таким чином, завдяки втручанню прокуратури порушені інтереси держави відновлено, а безпідставно витрачені кошти підлягають поверненню до бюджету.

