Лицей в Кировоградской области переплатил за электроэнергию: поставщика обязали вернуть деньги

Учебное заведение переплатило за электроэнергию более 83 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Кировоградской области признал недействительным дополнительное соглашение к договору о поставке электроэнергии и обязал поставщика вернуть в бюджет более 83 тысяч гривен. Об этом сообщила областная прокуратура.

Речь идет о договоре на поставку электроэнергии, заключенном между Вильшанским лицеем Вильшанского поселкового совета и обществом «НИК ЭНЕРГО СТАНДАРТ».

Стороны подписали дополнительное соглашение, которым безосновательно повысили цену за единицу электроэнергии.

При этом были нарушены требования законодательства в сфере публичных закупок: цена могла изменяться только в пределах 10% и не должна была применяться к уже поставленному товару.

Несмотря на это, новую, повышенную стоимость электроэнергии стороны применили даже к объемам, которые уже были поставлены. В результате учебное заведение переплатило бюджетные средства.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признал дополнительное соглашение недействительным и обязал поставщика вернуть в бюджет 83 077 гривен.

Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры нарушенные интересы государства восстановлены, а безосновательно потраченные средства подлежат возврату в бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.