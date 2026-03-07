  1. В Украине

Лицей в Кировоградской области переплатил за электроэнергию: поставщика обязали вернуть деньги

23:00, 7 марта 2026
Учебное заведение переплатило за электроэнергию более 83 тысяч гривен.
Хозяйственный суд Кировоградской области признал недействительным дополнительное соглашение к договору о поставке электроэнергии и обязал поставщика вернуть в бюджет более 83 тысяч гривен. Об этом сообщила областная прокуратура.

Речь идет о договоре на поставку электроэнергии, заключенном между Вильшанским лицеем Вильшанского поселкового совета и обществом «НИК ЭНЕРГО СТАНДАРТ».

Стороны подписали дополнительное соглашение, которым безосновательно повысили цену за единицу электроэнергии.

При этом были нарушены требования законодательства в сфере публичных закупок: цена могла изменяться только в пределах 10% и не должна была применяться к уже поставленному товару.

Несмотря на это, новую, повышенную стоимость электроэнергии стороны применили даже к объемам, которые уже были поставлены. В результате учебное заведение переплатило бюджетные средства.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признал дополнительное соглашение недействительным и обязал поставщика вернуть в бюджет 83 077 гривен.

Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры нарушенные интересы государства восстановлены, а безосновательно потраченные средства подлежат возврату в бюджет.

