В школах Германии растет количество инцидентов праворадикального экстремизма

Администрации школ сообщают об увеличении случаев расизма, антисемитизма и экстремистских проявлений.

Во многих немецких землях растет количество инцидентов, связанных с праворадикальным экстремизмом в школах. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Данные основаны на так называемых «особых инцидентах», которые включают политический или религиозный экстремизм, расистские и антисемитские проявления.

Министр образования Саксонии Конрад Клеменс отметил, что правый экстремизм является «самой большой социальной проблемой». В его федеральной земле количество таких инцидентов в школах выросло с 149 в 2023 году до 245 в 2025 году.

В других регионах также наблюдается рост:

Тюрингия – со 113 случаев в 2023 году до 198 в 2025 году;

Гессен – с 39 до 159;

Берлин – с 74 до 126;

Рейнланд-Пфальц – с 25 до 78;

Мекленбург-Передняя Померания – с 195 в 2023/2024 учебном году до 235 в 2024/2025.

В Саксонии-Ангальт количество праворадикальных преступлений в школах, зафиксированных полицией, выросло с 74 в 2023 году до 192 в 2024 году.

Министр внутренних дел Саксонии-Ангальт Тамара Зишанг подчеркнула, что особенно тревожными являются случаи праворадикального экстремизма в начальных школах. По ее словам, это демонстрирует необходимость воспитания демократических ценностей с раннего возраста, не только в школах, но и в семьях.

