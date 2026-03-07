  1. В мире

В школах Германии растет количество инцидентов праворадикального экстремизма

21:04, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Администрации школ сообщают об увеличении случаев расизма, антисемитизма и экстремистских проявлений.
В школах Германии растет количество инцидентов праворадикального экстремизма
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во многих немецких землях растет количество инцидентов, связанных с праворадикальным экстремизмом в школах. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Данные основаны на так называемых «особых инцидентах», которые включают политический или религиозный экстремизм, расистские и антисемитские проявления.

Министр образования Саксонии Конрад Клеменс отметил, что правый экстремизм является «самой большой социальной проблемой». В его федеральной земле количество таких инцидентов в школах выросло с 149 в 2023 году до 245 в 2025 году.

В других регионах также наблюдается рост:

  • Тюрингия – со 113 случаев в 2023 году до 198 в 2025 году;
  • Гессен – с 39 до 159;
  • Берлин – с 74 до 126;
  • Рейнланд-Пфальц – с 25 до 78;
  • Мекленбург-Передняя Померания – с 195 в 2023/2024 учебном году до 235 в 2024/2025.

В Саксонии-Ангальт количество праворадикальных преступлений в школах, зафиксированных полицией, выросло с 74 в 2023 году до 192 в 2024 году.

Министр внутренних дел Саксонии-Ангальт Тамара Зишанг подчеркнула, что особенно тревожными являются случаи праворадикального экстремизма в начальных школах. По ее словам, это демонстрирует необходимость воспитания демократических ценностей с раннего возраста, не только в школах, но и в семьях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия дети школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]