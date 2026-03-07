В Украине существует профессия «собиратель денег»: что это за работа и где она нужна
На украинском рынке труда можно встретить не только привычные вакансии вроде поваров, бухгалтеров или администраторов. Среди предложений работодателей встречаются и довольно необычные специальности — от овоскопувальника яиц до клеильщика миканитов. Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Копировальщик: профессия, которая до сих пор нужна в промышленности
Несмотря на развитие цифровых технологий, в промышленности до сих пор существует профессия копировальщика. Такие работники занимаются размножением технической документации — чертежей, схем, шаблонов, актов и других документов, которые активно используют предприятия.
Чаще всего копировальщики нужны в сферах:
- добычи сырья,
- энергетики,
- обработки материалов.
Профессия относится к категории самых простых в промышленности. К этой же группе входят более 300 различных рабочих специальностей — от грунтовщика до формодержателя.
Овоскопувальник яиц: контроль качества перед продажей
Еще одна малоизвестная специальность — овоскопувальник яиц. Это рабочая профессия в пищевой промышленности.
Работник использует специальный прибор — овоскоп, который позволяет просвечивать яйца. Так проверяют:
- состояние белка и желтка;
- наличие трещин;
- размер воздушной камеры;
- возможные дефекты.
Овоскопувальник также сортирует яйца по свежести и категориям перед продажей или закладкой в инкубаторы. Именно благодаря такой проверке в магазинах практически не встречаются некачественные яйца.
Карьерник: работа на месторождениях полезных ископаемых
Название профессии карьерник может вводить в заблуждение. Речь идет не о карьерном консультанте, а о работнике, который трудится в карьерах — местах добычи полезных ископаемых.
Основные задачи такого работника:
- разрытие породы,
- извлечение материала,
- перемещение добытого сырья.
Эта специальность также относится к самым простым профессиям горной отрасли, наряду с такими как горняк или перекидывальщик.
Собиратель денег: профессия для обслуживания автоматов
Еще одна интересная специальность — собиратель денег. Это официальное название профессии, которое записывается в трудовой книжке.
Речь идет о работниках, которые обслуживают:
- платежные турникеты,
- автоматы с игрушками,
- торговые аппараты в супермаркетах и торговых центрах.
Они собирают наличные из автоматов и контролируют их работу. В отличие от инкассаторов, эта профессия не относится к банковской сфере.
Клеильщик миканитов: специалист по электроизоляции
В промышленности также существует профессия клеильщика миканитов. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.
Работник выполняет такие задачи:
- наносит миканит на поверхности;
- создает изоляцию в электродвигателях, трансформаторах и нагревательных приборах;
- готовит детали для дальнейшего безопасного использования в оборудовании.
Эта профессия входит в группу работников, которые обслуживают промышленное оборудование и работают с материалами на основе пластика.
В службе занятости поясняют: подобные вакансии появляются из-за специфики отдельных отраслей экономики. Хотя такие специальности не являются массовыми, они остаются необходимыми для работы промышленных предприятий, энергетики и производства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.