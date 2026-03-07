В Украине существует профессия «собиратель денег»: что это за работа и где она нужна

Это официальное название профессии, которое используется в классификаторе профессий и может вноситься в трудовую книжку.

На украинском рынке труда можно встретить не только привычные вакансии вроде поваров, бухгалтеров или администраторов. Среди предложений работодателей встречаются и довольно необычные специальности — от овоскопувальника яиц до клеильщика миканитов. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Копировальщик: профессия, которая до сих пор нужна в промышленности

Несмотря на развитие цифровых технологий, в промышленности до сих пор существует профессия копировальщика. Такие работники занимаются размножением технической документации — чертежей, схем, шаблонов, актов и других документов, которые активно используют предприятия.

Чаще всего копировальщики нужны в сферах:

добычи сырья,

энергетики,

обработки материалов.

Профессия относится к категории самых простых в промышленности. К этой же группе входят более 300 различных рабочих специальностей — от грунтовщика до формодержателя.

Овоскопувальник яиц: контроль качества перед продажей

Еще одна малоизвестная специальность — овоскопувальник яиц. Это рабочая профессия в пищевой промышленности.

Работник использует специальный прибор — овоскоп, который позволяет просвечивать яйца. Так проверяют:

состояние белка и желтка;

наличие трещин;

размер воздушной камеры;

возможные дефекты.

Овоскопувальник также сортирует яйца по свежести и категориям перед продажей или закладкой в инкубаторы. Именно благодаря такой проверке в магазинах практически не встречаются некачественные яйца.

Карьерник: работа на месторождениях полезных ископаемых

Название профессии карьерник может вводить в заблуждение. Речь идет не о карьерном консультанте, а о работнике, который трудится в карьерах — местах добычи полезных ископаемых.

Основные задачи такого работника:

разрытие породы,

извлечение материала,

перемещение добытого сырья.

Эта специальность также относится к самым простым профессиям горной отрасли, наряду с такими как горняк или перекидывальщик.

Собиратель денег: профессия для обслуживания автоматов

Еще одна интересная специальность — собиратель денег. Это официальное название профессии, которое записывается в трудовой книжке.

Речь идет о работниках, которые обслуживают:

платежные турникеты,

автоматы с игрушками,

торговые аппараты в супермаркетах и торговых центрах.

Они собирают наличные из автоматов и контролируют их работу. В отличие от инкассаторов, эта профессия не относится к банковской сфере.

Клеильщик миканитов: специалист по электроизоляции

В промышленности также существует профессия клеильщика миканитов. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.

Работник выполняет такие задачи:

наносит миканит на поверхности;

создает изоляцию в электродвигателях, трансформаторах и нагревательных приборах;

готовит детали для дальнейшего безопасного использования в оборудовании.

Эта профессия входит в группу работников, которые обслуживают промышленное оборудование и работают с материалами на основе пластика.

В службе занятости поясняют: подобные вакансии появляются из-за специфики отдельных отраслей экономики. Хотя такие специальности не являются массовыми, они остаются необходимыми для работы промышленных предприятий, энергетики и производства.

