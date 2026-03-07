  1. В Украине

В Украине существует профессия «собиратель денег»: что это за работа и где она нужна

22:00, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Это официальное название профессии, которое используется в классификаторе профессий и может вноситься в трудовую книжку.
В Украине существует профессия «собиратель денег»: что это за работа и где она нужна
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На украинском рынке труда можно встретить не только привычные вакансии вроде поваров, бухгалтеров или администраторов. Среди предложений работодателей встречаются и довольно необычные специальности — от овоскопувальника яиц до клеильщика миканитов. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Копировальщик: профессия, которая до сих пор нужна в промышленности

Несмотря на развитие цифровых технологий, в промышленности до сих пор существует профессия копировальщика. Такие работники занимаются размножением технической документации — чертежей, схем, шаблонов, актов и других документов, которые активно используют предприятия.

Чаще всего копировальщики нужны в сферах:

  • добычи сырья,
  • энергетики,
  • обработки материалов.

Профессия относится к категории самых простых в промышленности. К этой же группе входят более 300 различных рабочих специальностей — от грунтовщика до формодержателя.

Овоскопувальник яиц: контроль качества перед продажей

Еще одна малоизвестная специальность — овоскопувальник яиц. Это рабочая профессия в пищевой промышленности.

Работник использует специальный прибор — овоскоп, который позволяет просвечивать яйца. Так проверяют:

  • состояние белка и желтка;
  • наличие трещин;
  • размер воздушной камеры;
  • возможные дефекты.

Овоскопувальник также сортирует яйца по свежести и категориям перед продажей или закладкой в инкубаторы. Именно благодаря такой проверке в магазинах практически не встречаются некачественные яйца.

Карьерник: работа на месторождениях полезных ископаемых

Название профессии карьерник может вводить в заблуждение. Речь идет не о карьерном консультанте, а о работнике, который трудится в карьерах — местах добычи полезных ископаемых.

Основные задачи такого работника:

  • разрытие породы,
  • извлечение материала,
  • перемещение добытого сырья.

Эта специальность также относится к самым простым профессиям горной отрасли, наряду с такими как горняк или перекидывальщик.

Собиратель денег: профессия для обслуживания автоматов

Еще одна интересная специальность — собиратель денег. Это официальное название профессии, которое записывается в трудовой книжке.

Речь идет о работниках, которые обслуживают:

  • платежные турникеты,
  • автоматы с игрушками,
  • торговые аппараты в супермаркетах и торговых центрах.

Они собирают наличные из автоматов и контролируют их работу. В отличие от инкассаторов, эта профессия не относится к банковской сфере.

Клеильщик миканитов: специалист по электроизоляции

В промышленности также существует профессия клеильщика миканитов. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.

Работник выполняет такие задачи:

  • наносит миканит на поверхности;
  • создает изоляцию в электродвигателях, трансформаторах и нагревательных приборах;
  • готовит детали для дальнейшего безопасного использования в оборудовании.

Эта профессия входит в группу работников, которые обслуживают промышленное оборудование и работают с материалами на основе пластика.

В службе занятости поясняют: подобные вакансии появляются из-за специфики отдельных отраслей экономики. Хотя такие специальности не являются массовыми, они остаются необходимыми для работы промышленных предприятий, энергетики и производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]