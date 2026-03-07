Речь идет о небольших объемах, которые появляются в определенные часы из-за временного профицита генерации.

Украина впервые с осени 2025 года возобновила экспорт электроэнергии в Европу. В то же время это не означает масштабного вывоза электроэнергии из страны — речь идет только о небольших объемах, возникающих в определенные часы из-за временного профицита генерации. Об этом сообщил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

По его словам, первые поставки составляли лишь десятки мегаватт — примерно 12 МВт в те часы, когда в энергосистеме возникает избыток производства.

«То есть это не «вывоз электроэнергии из страны», как это часто подают. Это инструмент балансировки системы», — пояснил Трохимец.

Он отметил, что решение об экспорте принимает диспетчер НЭК «Укрэнерго» только при наличии резерва мощности в энергосистеме. Если баланс ухудшается, экспорт сразу прекращают.

Почему появился профицит электроэнергии

Одной из причин являются традиционные весенние паводки, из-за которых в водохранилища поступает больше воды и гидроэлектростанции увеличивают производство.

Еще один фактор — рост солнечной генерации весной. В результате днем энергосистема иногда производит больше электроэнергии, чем может потреблять.

В такой ситуации возникает выбор: ограничивать работу электростанций или отдать излишек на внешний рынок. Экспорт позволяет избежать потерь генерации и обеспечивает дополнительные средства для энергетики, которые нужны на ремонты, восстановление оборудования после атак и подготовку к следующей зиме.

Украина работает синхронно с европейской энергосистемой ENTSO-E, поэтому для интегрированного энергорынка нормальной является ситуация, когда в разное время суток происходит и импорт, и экспорт электроэнергии: днем возможен экспорт из-за профицита, а вечером — импорт во время пикового потребления.

