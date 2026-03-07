Президент ОАЭ официально объявил, что страна находится в состоянии войны
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид Аль Нагаян 7 марта впервые заявил, что страна официально находится «в состоянии войны». Об этом сообщает Reuters.
Заявление прозвучало во время посещения людей, пострадавших в результате последних ударов Ирана по территории ОАЭ. Президент подчеркнул, что государство, в состав которого входят семь эмиратов, в частности Дубай, будет защищать всех своих жителей.
«ОАЭ имеют толстую кожу и горькую плоть — мы не легкая добыча. Мы выполним свой долг перед нашей страной, нашим народом и нашими жителями, которые также являются частью нашей семьи», — заявил Мухаммад бин Заид Аль Нагаян.
Он также выразил «глубокую благодарность» оборонному ведомству и силовым структурам страны, которые, по его словам, эффективно выполняют свои обязанности.
