Шотландия разрешила новую альтернативу захоронению — «водную кремацию»

Шотландия стала первой частью Соединенного Королевства, где официально разрешили применять гидролиз — так называемую «водную кремацию». Этот метод рассматривают как более экологичную альтернативу традиционному захоронению и кремации огнем. Об этом сообщает издание Mirror.

Метод заключается в том, что тело умершего помещают в специальный герметичный сосуд с водой и химическими веществами, которые запускают процесс разложения тканей. Перед процедурой тело заворачивают в биоразлагаемый саван из шерсти или шелка.

После завершения процесса родственники получают останки, представляющие собой раствор аминокислот, солей и сахаров. Твердые остатки костей измельчают и передают семье в виде праха — подобно тому, как это делают после традиционной кремации.

Новые правила утвердил парламент Шотландии. Они предусматривают, что процедура гидролиза будет регулироваться так же, как и другие способы обращения с телами умерших.

Во время общественного обсуждения в 2023 году 84% участников поддержали внедрение этого метода. Ожидается, что первые церемонии с использованием гидролиза могут начать проводить уже летом 2026 года.

Министр здравоохранения Шотландии Дженни Минто отметила, что выбор способа захоронения зависит от убеждений и решений семьи, а новая технология лишь расширяет возможности для граждан.

«Этот процесс будет соответствовать тем же гарантиям и нормативным требованиям, что и другие существующие методы. Он позволит семьям, потерявшим близких, быть уверенными в том, что с их родными будут обращаться бережно, с достоинством и уважением», — подчеркнула она.

По словам Минто, технология гидролиза также считается более экологичной, чем традиционное захоронение или классическая кремация.