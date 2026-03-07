  1. В мире

Шотландия разрешила новую альтернативу захоронению — «водную кремацию»

18:05, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Метод считают более экологичным, чем традиционное захоронение или кремация огнем.
Шотландия разрешила новую альтернативу захоронению — «водную кремацию»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шотландия стала первой частью Соединенного Королевства, где официально разрешили применять гидролиз — так называемую «водную кремацию». Этот метод рассматривают как более экологичную альтернативу традиционному захоронению и кремации огнем. Об этом сообщает издание Mirror.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Метод заключается в том, что тело умершего помещают в специальный герметичный сосуд с водой и химическими веществами, которые запускают процесс разложения тканей. Перед процедурой тело заворачивают в биоразлагаемый саван из шерсти или шелка.

После завершения процесса родственники получают останки, представляющие собой раствор аминокислот, солей и сахаров. Твердые остатки костей измельчают и передают семье в виде праха — подобно тому, как это делают после традиционной кремации.

Новые правила утвердил парламент Шотландии. Они предусматривают, что процедура гидролиза будет регулироваться так же, как и другие способы обращения с телами умерших.

Во время общественного обсуждения в 2023 году 84% участников поддержали внедрение этого метода. Ожидается, что первые церемонии с использованием гидролиза могут начать проводить уже летом 2026 года.

Министр здравоохранения Шотландии Дженни Минто отметила, что выбор способа захоронения зависит от убеждений и решений семьи, а новая технология лишь расширяет возможности для граждан.

«Этот процесс будет соответствовать тем же гарантиям и нормативным требованиям, что и другие существующие методы. Он позволит семьям, потерявшим близких, быть уверенными в том, что с их родными будут обращаться бережно, с достоинством и уважением», — подчеркнула она.

По словам Минто, технология гидролиза также считается более экологичной, чем традиционное захоронение или классическая кремация.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Шотландия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]