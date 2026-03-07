  1. У світі

Шотландія дозволила нову альтернативу похованню — «водну кремацію»

18:05, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Метод вважають більш екологічним, ніж традиційне поховання або кремація вогнем.
Шотландія дозволила нову альтернативу похованню — «водну кремацію»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шотландія стала першою частиною Сполучене Королівство, де офіційно дозволили застосовувати гідроліз — так звану «водну кремацію». Цей метод розглядають як більш екологічну альтернативу традиційному похованню та кремації вогнем. Про це повідомляє видання Mirror.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Метод полягає в тому, що тіло померлого поміщають у спеціальну герметичну посудину з водою та хімічними речовинами, які запускають процес розкладання тканин. Перед процедурою тіло загортають у біорозкладний саван із вовни або шовку.

Після завершення процесу рідні отримують залишки, які складаються з розчину амінокислот, солей і цукрів. Тверді залишки кісток подрібнюють і передають родині у вигляді праху — подібно до того, як це роблять після традиційної кремації.

Нові правила затвердив парламент Шотландії. Вони передбачають, що процедура гідролізу регулюватиметься так само, як і інші способи поводження з тілами померлих.

Під час громадського обговорення у 2023 році 84% учасників підтримали впровадження цього методу. Очікується, що перші церемонії з використанням гідролізу можуть почати проводити вже влітку 2026 року.

Міністерка охорони здоров’я Шотландії Дженні Мінто зазначила, що вибір способу поховання залежить від переконань і рішень родини, а нова технологія лише розширює можливості для громадян.

«Цей процес відповідатиме тим самим гарантіям і нормативним вимогам, що й інші чинні методи. Він дозволить родинам, які втратили близьких, бути впевненими, що з їхніми рідними поводитимуться дбайливо, з гідністю та повагою», — наголосила вона.

За словами Мінто, технологія гідролізу також вважається більш екологічною, ніж традиційне поховання або класична кремація.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Шотландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]