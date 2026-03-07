Шотландія дозволила нову альтернативу похованню — «водну кремацію»

Метод вважають більш екологічним, ніж традиційне поховання або кремація вогнем.

Шотландія стала першою частиною Сполучене Королівство, де офіційно дозволили застосовувати гідроліз — так звану «водну кремацію». Цей метод розглядають як більш екологічну альтернативу традиційному похованню та кремації вогнем. Про це повідомляє видання Mirror.

Метод полягає в тому, що тіло померлого поміщають у спеціальну герметичну посудину з водою та хімічними речовинами, які запускають процес розкладання тканин. Перед процедурою тіло загортають у біорозкладний саван із вовни або шовку.

Після завершення процесу рідні отримують залишки, які складаються з розчину амінокислот, солей і цукрів. Тверді залишки кісток подрібнюють і передають родині у вигляді праху — подібно до того, як це роблять після традиційної кремації.

Нові правила затвердив парламент Шотландії. Вони передбачають, що процедура гідролізу регулюватиметься так само, як і інші способи поводження з тілами померлих.

Під час громадського обговорення у 2023 році 84% учасників підтримали впровадження цього методу. Очікується, що перші церемонії з використанням гідролізу можуть почати проводити вже влітку 2026 року.

Міністерка охорони здоров’я Шотландії Дженні Мінто зазначила, що вибір способу поховання залежить від переконань і рішень родини, а нова технологія лише розширює можливості для громадян.

«Цей процес відповідатиме тим самим гарантіям і нормативним вимогам, що й інші чинні методи. Він дозволить родинам, які втратили близьких, бути впевненими, що з їхніми рідними поводитимуться дбайливо, з гідністю та повагою», — наголосила вона.

За словами Мінто, технологія гідролізу також вважається більш екологічною, ніж традиційне поховання або класична кремація.

