  1. В Україні

У Дніпрі під час перевірки документів місцевий ударив ножем військовослужбовця ТЦК

18:59, 7 березня 2026
Чоловіку повідомили про підозру за поранення військового ТЦК.
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 6 березня близько 16:50 на вулиці Яхненківській. Під час проведення заходів оповіщення представники ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

Під час розмови 58-річний місцевий житель раптово дістав ніж і вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоронці затримали нападника на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду території поліцейські вилучили предмет, імовірно використаний як знаряддя злочину — ніж.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Досудове розслідування триває.

поліція напад Дніпро ТЦК

