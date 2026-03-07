  1. В Україні
Бельгія не передала Україні жодного обіцяного F-16 за два роки – в чому причина

18:23, 7 березня 2026
Обіцянка 30 винищувачів відтермінована через пріоритет власних потреб і затримку з F-35.
Бельгія не передала Україні жодного обіцяного F-16 за два роки – в чому причина
Фото: VRT
Бельгія досі не поставила Україні жодного винищувача F-16, хоча два роки тому пообіцяла передати 30 літаків. Про це повідомляє VRT з посиланням на відповіді бельгійського уряду на запит Міністерства оборони України.

Як пише ЗМІ, головною причиною відтермінування є пріоритет власних потреб Бельгії у забезпеченні обороноздатності. Генерал-майор Герт Де Декер з Повітряних сил зазначив: «З самого початку Міністерство оборони заявило, що спочатку мають бути задоволені оперативні потреби самих Повітряних сил Бельгії».

Передача старих F-16 Україні відкладається до завершення переходу на нові літаки F-35. Очікується, що весь парк F-16 буде виведено з експлуатації до кінця 2028 року, а остаточні поставки Україні відбудуться не раніше 2029 року.

Зазначається, що у 2024 році тодішній прем’єр-міністр Александер Де Кроо пообіцяв передати перші чотири F-16 до кінця року, але жоден літак так і не надійшов. У бельгійському уряді стверджують, що жодних фіксованих термінів не існувало, а Україна нібито сама просила відтермінувати поставку через нестачу пілотів.

