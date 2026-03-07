  1. В Україні
  2. / У світі

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили фінансову підтримку України

16:43, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Французький президент підтвердив готовність допомогти Україні в межах домовленостей на 90 млрд євро на найближчі два роки.
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили фінансову підтримку України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорили ключові питання безпеки України та Європи. Глава держави повідомив французького колегу про наслідки російського масованого удару, події на фронті та досягнення українських військових за зиму, які дозволили утримати всі стратегічно важливі напрямки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Основні теми розмови

  • Реалізація європейських домовленостей щодо фінансової підтримки України у розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки.
  • Новий пакет санкцій проти Росії.
  • Ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема питання Ірану.
  • Спільний досвід України у захисті від дронів-«шахедів» та його потенційне застосування для посилення колективної безпеки партнерів.

Зеленський зазначив, що Україна та Франція готуються до спільних дипломатичних форматів роботи найближчими тижнями, подякувавши Макрону за підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна війна Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]