Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили фінансову підтримку України

Французький президент підтвердив готовність допомогти Україні в межах домовленостей на 90 млрд євро на найближчі два роки.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорили ключові питання безпеки України та Європи. Глава держави повідомив французького колегу про наслідки російського масованого удару, події на фронті та досягнення українських військових за зиму, які дозволили утримати всі стратегічно важливі напрямки.

Основні теми розмови

Реалізація європейських домовленостей щодо фінансової підтримки України у розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки.

Новий пакет санкцій проти Росії.

Ситуація на Близькому Сході та в регіоні Затоки, зокрема питання Ірану.

Спільний досвід України у захисті від дронів-«шахедів» та його потенційне застосування для посилення колективної безпеки партнерів.

Зеленський зазначив, що Україна та Франція готуються до спільних дипломатичних форматів роботи найближчими тижнями, подякувавши Макрону за підтримку.

