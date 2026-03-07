На Хмельниччині чоловік за 18 тисяч гривень обіцяв «допомогти» скласти іспит на водійське посвідчення

За ці гроші він обіцяв вплинути на посадовців сервісного центру та забезпечити успішну здачу практичного іспиту.

На Хмельниччині викрили чоловіка, який за винагороду обіцяв допомогти скласти іспит для отримання водійського посвідчення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

23-річному жителю Хмельницького району повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що в січні цього року підозрюваний висунув вимогу хмельничанину передати йому 18 тис. грн за здійснення впливу на посадових осіб сервісного центру. За ці кошти він пообіцяв успішне складання іспитів на отримання водійського посвідчення, а саме практичної частини.

Чоловік вимушено погодився та звернувся до правоохоронців.

Підозрюваного затримано під час отримання коштів у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

