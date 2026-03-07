  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчина за 18 тысяч гривен обещал «помочь» сдать экзамен на водительское удостоверение

17:01, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За эти деньги он обещал повлиять на должностных лиц сервисного центра и обеспечить успешную сдачу практического экзамена.
В Хмельницкой области мужчина за 18 тысяч гривен обещал «помочь» сдать экзамен на водительское удостоверение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области разоблачили мужчину, который за вознаграждение обещал помочь сдать экзамен для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

23-летнему жителю Хмельницкого района сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что в январе этого года подозреваемый выдвинул требование жителю Хмельницкого передать ему 18 тыс. грн за осуществление влияния на должностных лиц сервисного центра. За эти деньги он пообещал успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения, а именно практической части.

Мужчина вынужденно согласился и обратился к правоохранителям.

Подозреваемый задержан во время получения средств в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка водительские права

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]