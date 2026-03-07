В Хмельницкой области мужчина за 18 тысяч гривен обещал «помочь» сдать экзамен на водительское удостоверение

За эти деньги он обещал повлиять на должностных лиц сервисного центра и обеспечить успешную сдачу практического экзамена.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области разоблачили мужчину, который за вознаграждение обещал помочь сдать экзамен для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает областная прокуратура.

23-летнему жителю Хмельницкого района сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что в январе этого года подозреваемый выдвинул требование жителю Хмельницкого передать ему 18 тыс. грн за осуществление влияния на должностных лиц сервисного центра. За эти деньги он пообещал успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения, а именно практической части.

Мужчина вынужденно согласился и обратился к правоохранителям.

Подозреваемый задержан во время получения средств в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.