Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Министерством по делам ветеранов Украины обнародован для общественного обсуждения проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за нарушение требований в сфере предоставления статусов в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».Проектом акта предлагается комплексная реформа системы государственного надзора в сфере предоставления статуса ветерана и совершенствование механизма контроля.

Ключевым нововведением является введение административной ответственности за нарушение законодательства при предоставлении статусов, а также за препятствование осуществлению контрольных мероприятий.

Несмотря на широкий круг органов, наделенных полномочиями по предоставлению статуса участника боевых действий, именно на Минветеранов возложена функция проверки соблюдения законодательства местными органами по вопросам ветеранской политики.

По результатам выборочных проверок, проведённых в 2025 году, установлено более 1 000 фактов неправомерного предоставления статусов (лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших Защитников).

Неправомерное предоставление статуса создает значительную нагрузку на Государственный бюджет. Объём льгот и выплат на одного человека в 2026 году варьируется: минимально — от 120 тыс. грн (жилищно-коммунальные услуги), максимально — до 15,06 млн грн (с учетом единовременной помощи в связи с гибелью, медицинского обслуживания, пенсионных надбавок и компенсаций за жилье).

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о системной проблеме: отсутствие детализированного процессуального механизма приводит к тому, что местные органы по вопросам ветеранской политики неоднозначно и ошибочно трактуют нормы прямого действия Закона. Вместо единого государственного подхода на местах создаются субъективные критерии оценки документов, что влечет неправомерное предоставление статусов лицам, не имеющим на это законных оснований.

Таким образом, ошибка или злоупотребление при предоставлении статуса может стоить государству миллионы гривен. В условиях войны и ограниченных ресурсов это создает критическую нагрузку на Государственный бюджет.

Указанная проблема вынудила Министерство предложить внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в части:

- определения Минветеранов единственным органом, осуществляющим надзор (контроль) за соблюдением законодательства при предоставлении статусов участника боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

- закрепления полномочия Минветеранов по контролю за единообразным применением норм права всеми субъектами властных полномочий;

- введения действенного механизма привлечения к ответственности должностных лиц, чьи действия или бездействие приводят к неправомерному предоставлению статусов или блокированию проверок.

Такой подход обеспечит переход от декларативного надзора к реальному инструменту защиты государственных средств и прав ветеранов.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 188-58. Она предусматривает административную ответственность за нарушение требований законодательства при предоставлении (отказе в предоставлении или лишении) следующих статусов:

- лица с инвалидностью вследствие войны;

-участника войны;

-лица, имеющего особые заслуги перед Отечеством;

- пострадавшего участника Революции Достоинства;

-члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

- члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Речь идет о случаях, когда уполномоченные должностные лица не устраняют нарушения, выявленные во время проверок центральным органом исполнительной власти, формирующим и реализующим государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны.

За такие действия предусмотрены штрафы:

- от 700 до 880 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — за первичное нарушение;

- от 1400 до 880 тысяч — за повторное в течение года;

- от 2800 до 880 тысяч — в случае повторных нарушений после наложения взыскания, с возможностью лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Отдельно установлена ответственность за недопуск должностных лиц к проверкам, создание препятствий в осуществлении контроля, непредоставление или предоставление недостоверной информации. За это грозит штраф в размере от одной тысячи четырехсот до восьмисот восьмидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Изменения будут внесены также в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Документ предусматривает, что порядок предоставления (отказа или лишения) статусов:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участника войны;

члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

лица с особыми заслугами перед Отечеством будет определяться Кабинетом Министров Украины.

Закон будет дополнен статьей 24, которая вводит системный государственный надзор (контроль) за предоставлением статусов. Его будет осуществлять центральный орган исполнительной власти, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Предусмотрено:

- проведение плановых проверок в соответствии с ежегодными планами;

- предоставление рекомендаций уполномоченным органам;

- внеплановые проверки в случае обращений физических лиц относительно возможных нарушений;

- проверку выполнения предоставленных рекомендаций;

- составление протоколов об административных правонарушениях.

Таким образом, законопроект предлагает сформировать полноценный механизм контроля за соблюдением единого подхода к применению законодательства при предоставлении статусов.

Документ вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования. В то же время раздел I, касающийся изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, начнет действовать с 1 января 2028 года.

Предложенные нормы систематизируют процедуры, которые длительное время (более 30 лет) реализовывались как нормы прямого действия.

Автор: Тарас Лученко

