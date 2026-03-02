  1. В Украине

Украинское правописание утверждено официальным стандартом государственного языка

08:48, 2 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нацкомиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как стандарт государственного языка.
Украинское правописание утверждено официальным стандартом государственного языка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по стандартам государственного языка на заседании 1 марта рассмотрела и утвердила Украинское правописание как стандарт государственного языка. Этим решением Комиссия выполнила постановление Верховной Рады Украины «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства» от 15 января 2026 года и ввела в правовое поле единый официальный текст правописания. Об этом сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Текст Украинского правописания доработала рабочая группа, созданная 3 апреля 2025 года решением Комиссии из ведущих ученых Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины, Института украинского языка НАН Украины, Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

«Во время подготовки рабочая группа получила 1400 предложений изменений к тексту от общественности. От 27 органов государственной власти, научных и образовательных учреждений поступили письма с отзывами и предложениями. Часть предложений была учтена, по части сделан вывод о рассмотрении их при внесении изменений в правописание в установленном законодательством порядке», — заявили в Комиссии.

Там отметили, что в соответствии с объемом полномочий рабочей группы была усовершенствована структура правописания, внесены редакционные и технические исправления, а также удалены в иллюстративной части примеры, касавшиеся государства-агрессора. Изменения в нем не повлияют на устоявшиеся правила правописания для пользователей.

Текст Украинского правописания вступит в силу и будет опубликован на официальном веб-сайте Комиссии одновременно со вступлением в силу постановления Кабинета Министров Украины о признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 «Вопросы украинского правописания».

«Комиссия видит необходимость в дальнейшей работе над правописанием с целью его совершенствования и решения проблемных вопросов», — добавили в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

На дороги требуется 51,3 млрд грн, в бюджете — лишь 4,6 млрд: комитет заявил о критическом дефиците

Бюджет на дороги–2026 не покрывает даже десятой части потребностей.

Штрафы не пересматривались с 1996 года — правительство готовит жесткие изменения в КУоАП

Кабмин предлагает увеличить сроки привлечения к ответственности за финансовые правонарушения.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]