Украинское правописание утверждено официальным стандартом государственного языка

Национальная комиссия по стандартам государственного языка на заседании 1 марта рассмотрела и утвердила Украинское правописание как стандарт государственного языка. Этим решением Комиссия выполнила постановление Верховной Рады Украины «Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства» от 15 января 2026 года и ввела в правовое поле единый официальный текст правописания. Об этом сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Текст Украинского правописания доработала рабочая группа, созданная 3 апреля 2025 года решением Комиссии из ведущих ученых Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины, Института украинского языка НАН Украины, Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.

«Во время подготовки рабочая группа получила 1400 предложений изменений к тексту от общественности. От 27 органов государственной власти, научных и образовательных учреждений поступили письма с отзывами и предложениями. Часть предложений была учтена, по части сделан вывод о рассмотрении их при внесении изменений в правописание в установленном законодательством порядке», — заявили в Комиссии.

Там отметили, что в соответствии с объемом полномочий рабочей группы была усовершенствована структура правописания, внесены редакционные и технические исправления, а также удалены в иллюстративной части примеры, касавшиеся государства-агрессора. Изменения в нем не повлияют на устоявшиеся правила правописания для пользователей.

Текст Украинского правописания вступит в силу и будет опубликован на официальном веб-сайте Комиссии одновременно со вступлением в силу постановления Кабинета Министров Украины о признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 «Вопросы украинского правописания».

«Комиссия видит необходимость в дальнейшей работе над правописанием с целью его совершенствования и решения проблемных вопросов», — добавили в заявлении.

