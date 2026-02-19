  1. Фото
  2. / В Украине

В Киевской области в ДТП столкнулись школьный автобус с детьми и легковушка: фото

22:00, 19 февраля 2026
В автобусе на момент аварии находились 19 детей и 6 взрослых.
В поселке Ставище Белоцерковского района 19 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля Jeep. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщение об аварии поступило в Службу спасения «101» в 07:53.

По информации спасателей, в результате столкновения двое человек из легкового автомобиля получили травмы. Одну пострадавшую госпитализировали до прибытия подразделения ГСЧС. Еще один человек оказался зажатым в автомобиле и нуждался в деблокировании.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили пострадавшего и передали его медикам экстренной помощи.

В автобусе на момент аварии находились 19 детей и 6 взрослых. Никто из них не пострадал.

ДТП дети ГСЧС Киев школа автомобиль

