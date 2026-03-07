Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили финансовую поддержку Украины
16:43, 7 марта 2026
Французский президент подтвердил готовность помочь Украине в рамках договоренностей на 90 млрд евро на ближайшие два года.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсудили ключевые вопросы безопасности Украины и Европы. Глава государства сообщил французскому коллеге о последствиях массированного удара России, событиях на фронте и достижениях украинских военных за зиму, которые позволили удержать все стратегически важные направления.
Основные темы разговора
- Реализация европейских договоренностей о финансовой поддержке Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года.
- Новый пакет санкций против России.
- Ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива, в частности вопрос Ирана.
- Совместный опыт Украины в защите от дронов-«шахидов» и его потенциальное применение для усиления коллективной безопасности партнеров.
Зеленский отметил, что Украина и Франция готовятся к совместным дипломатическим форматам работы в ближайшие недели, поблагодарив Макрона за поддержку.
