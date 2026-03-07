Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили финансовую поддержку Украины

Французский президент подтвердил готовность помочь Украине в рамках договоренностей на 90 млрд евро на ближайшие два года.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсудили ключевые вопросы безопасности Украины и Европы. Глава государства сообщил французскому коллеге о последствиях массированного удара России, событиях на фронте и достижениях украинских военных за зиму, которые позволили удержать все стратегически важные направления.

Основные темы разговора

Реализация европейских договоренностей о финансовой поддержке Украины в размере 90 млрд евро на ближайшие два года.

Новый пакет санкций против России.

Ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Залива, в частности вопрос Ирана.

Совместный опыт Украины в защите от дронов-«шахидов» и его потенциальное применение для усиления коллективной безопасности партнеров.

Зеленский отметил, что Украина и Франция готовятся к совместным дипломатическим форматам работы в ближайшие недели, поблагодарив Макрона за поддержку.

