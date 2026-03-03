Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу № 554/4080/23 отменил решение апелляции и оставил в силе вердикт первой инстанции, определив, что квартира в Полтаве не является общей совместной собственностью супругов, если супруги в Италии выбрали режим раздельности имущества.

История началась еще 24 ноября 2014 года в итальянском муниципалитете Сан-Джованни-Ротондо. Гражданин Италии и гражданка Украины заключили брак и сразу выбрали режим раздельного владения имуществом — предусмотренный итальянским правом вариант, при котором каждый из супругов сохраняет собственность на имущество, приобретенное на своё имя.

В 2021 году, находясь в браке, жена приобрела двухкомнатную квартиру в Полтаве за 938 160 грн (эквивалент 36 тысяч долларов США). Брак между сторонами расторгнут в Италии в 2023 году. После развода муж обратился в украинский суд с требованием признать за ним право на 1/2 квартиры — как на общее имущество супругов.

Решением Октябрьского районного суда г. Полтавы от 18 декабря 2023 года в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции указал, что юрисдикция национальных судов Украины по месту нахождения спорного недвижимого имущества распространяется на разрешение заявленного спора. Суд обратил внимание на необходимость применения Закона Украины «О международном частном праве», а также учел, что на момент регистрации брака стороны проживали на территории Италии и для регулирования своих имущественных отношений в браке применили право этого государства, выбрав при заключении брака 24 ноября 2014 года режим раздельного владения имуществом, а не режим общей совместной собственности супругов.

Полтавский апелляционный суд стал на сторону истца. Судьи считали, что подлежит применению украинская презумпция общности имущества супругов, а ответчица не опровергла, что квартира была общей.

Апелляционный суд со ссылкой, в частности на положения статьи 38 Закона Украины «О международном частном праве», считал, что суд первой инстанции при разрешении заявленного спора ошибочно не применил нормы законодательства Украины, предусматривающие презумпцию общности имущества супругов.

Суд считал, что поскольку ответчица не опровергла презумпцию общности имущества супругов в отношении спорной квартиры, эта квартира является объектом общего имущества супругов, а следовательно подлежит разделу между сторонами в равных долях.

Также апелляционный суд принял во внимание официальный перевод на украинский язык пункта 3 соглашения о разводе по взаимному согласию сторон от 04 июля 2022 года и пункта 6 решения суда г. Фоджа Итальянской Республики от 10 января 2023 года и пришёл к выводу, что при проведении процедуры развода в Италии стороны согласовали получение женой алиментов от мужа и ее отказ от любых иных претензий финансового характера, возникающих из супружеских отношений.

Перед Верховным Судом встал ключевой вопрос: может ли украинский суд игнорировать выбранный в Италии режим раздельности имущества, если недвижимость находится в Украине?

Верховный Суд, с учётом положений статьи 8 Закона Украины «О международном частном праве», правовой позиции, сформулированной в постановлении от 12 апреля 2023 года по делу № 522/13922/18, и принимая во внимание представленные сторонами заключения итальянских адвокатов, пришёл к выводу о достаточности информации для установления содержания норм права Италии, регулирующих спорные правоотношения.

По общему правилу, как в законодательстве Украины, так и в законодательстве Италии действует презумпция общности имущества супругов.

Такую презумпцию предусматривает, в частности, в Украине:

часть третья статьи 368 Гражданского кодекса Украины, согласно которой имущество, приобретенное супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом;

статья 60 Семейного кодекса Украины, согласно которой имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода). Считается, что каждая вещь, приобретенная во время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права общей совместной собственности супругов;

в Италии:

статья 159 Гражданского кодекса Италии, по содержанию которой, при отсутствии соглашения между супругами действует режим общности имущества супругов;

статья 177 Гражданского кодекса Италии, по содержанию которой, по общему правилу имущество, приобретенное супругами во время брака, относится к общей собственности супругов.

В то же время как законодательство Украины, так и законодательство Италии предусматривает право супругов на заключение между собой соглашения (договора), которым может быть определен иной правовой режим имущества, приобретенного во время брака.

В Украине таким соглашением является брачный договор, который может быть заключен лицами, подавшими заявление о регистрации брака, а также супругами (часть первая статьи 92 СК Украины) и которым регулируются имущественные отношения между супругами, определяются их имущественные права и обязанности (часть первая статьи 93 СК Украины).

В соответствии с частью второй статьи 97 СК Украины стороны (брачного договора) могут договориться о нераспространении на имущество, приобретенное ими во время брака, положений статьи 60 этого Кодекса и считать его общей долевой собственностью или личной частной собственностью каждого из них.

По содержанию статьи 162 Гражданского кодекса Италии супруги имеют право заключить между собой брачный договор, а также выбрать режим раздельного владения имуществом непосредственно при заключении брака, сделав об этом соответствующее заявление в акте о браке.

Именно этим правом и воспользовались стороны рассматриваемого дела, заключая брак 24 ноября 2014 года в Италии, и, выбрав своим заявлением режим раздельного владения имуществом.

Наличие заявления сторон и выбранный ими правовой режим имущества супругов удостоверено уполномоченным должностным лицом Муниципалитета Сан-Джованни Ротондо в официальном документе.

Указанное дает основания для вывода, что действия сторон путём выбора при заключении брака в Италии режима раздельного владения имуществом необходимо рассматривать как сделку (соглашение) относительно правового режима имущества, которое, в частности, будет приобретено супругами во время брака.

В материалах дела отсутствуют сведения о признании такого соглашения недействительным компетентными органами Италии или его расторжении либо изменении на момент заключения ответчицей договора купли-продажи спорной квартиры 11 ноября 2021 года.

Выбранный супругами при заключении брака в Италии режим раздельности имущества является элементом их семейного правового статуса и выполняет ту же функцию, что и брачный договор в праве Украины. Отличие в юридической конструкции не изменяет идентичности правовых последствий, а следовательно не может быть основанием для игнорирования такого выбора при разрешении спора с иностранным элементом относительно имущества, приобретенного во время брака.

Верховный Суд в своей практике последовательно (в частности постановления от 05 марта 2025 года по делу № 362/1998/23, от 14 августа 2024 года по делу № 601/1396/21, от 03 июня 2024 года по делу № 712/3590/22 и другие) придерживается подходов о том, что:

для частного права присуща диспозитивность, которая проявляется, в частности, в том, что лицо, с учётом принципа свободы сделки, само решает совершать или не совершать определенную сделку;

автономия воли и частный интерес являются «фундаментом» современного частного права. Задача частного права состоит в «выработке» таких правил, которые в максимальной степени обеспечивают автономию воли и реализацию частного интереса каждого лица без нарушения прав и интересов других лиц;

брачный договор призван обеспечить регулирование частных отношений и должен быть направлен на установление, изменение или прекращение частных прав и обязанностей;

сомнения относительно действительности, законности и исполнимости брачного договора должны толковаться судом с учетом принципа толкования favor contractus в пользу его действительности, законности и исполнимости.

Применяя указанные принципы в рассматриваемом деле, Верховный Суд считает, что стороны добровольно, по собственному усмотрению, заключая между собой 24 ноября 2014 года соглашение о выборе режима раздельного владения имуществом, действовали с целью наступления соответствующих юридических последствий, на которые направлено такое соглашение, а не для того чтобы в дальнейшем утверждать, что это соглашение (без его расторжения или признания недействительным) не создаёт для них тех юридических последствий, на которые оно было направлено.

Правовыми последствиями заключенного сторонами рассматриваемого дела соглашения по содержанию статьи 215 Гражданского кодекса Италии является, в частности, то, что каждый из супругов сохраняет исключительное право собственности на имущество, приобретённое во время брака.

Эти правовые последствия не противоречат правопорядку Украины, а согласуются, в частности, с положениями статьи 97 Семейного кодекса Украины, согласно которым стороны могут договориться о нераспространении на имущество, приобретенное ими во время брака, положений статьи 60 этого Кодекса и считать его общей долевой собственностью или личной частной собственностью каждого из них.

Относительно распространения действия соглашения о выборе правового режима имущества, заключенного супругами в Италии, на спорную квартиру, Закон Украины «О международном частном праве» содержит Раздел ІХ «Коллизионные нормы семейного права» (статьи 55–69).

В соответствии со статьёй 61 Закона Украины «О международном частном праве», супруги могут выбрать для регулирования имущественных последствий брака право личного закона одного из супругов или право государства, в котором один из них имеет обычное место пребывания, либо, в отношении недвижимого имущества, право государства, в котором это имущество находится. Право, выбранное согласно части первой этой статьи, прекращает применяться или изменяется по соглашению сторон в случае изменения личного закона или обычного места пребывания того из супругов, к личному закону или обычному месту пребывания которого было привязано выбранное право. Новое право применяется к правоотношениям с момента заключения брака, если иное письменно не установлено супругами. В случае отсутствия выбора права супругами имущественные последствия брака определяются правом, которое применяется к правовым последствиям брака.

В соответствии со статьёй 22 Регламента Совета (ЕС) от 24 июня 2016 года № 2016/1103 об осуществлении усиленного сотрудничества в сфере юрисдикции, применимого права, а также признания и исполнения решений по вопросам режима имущества супругов супруги или будущие супруги могут договориться об определении или изменении права, применимого к режиму их имущественного сосуществования, при условии, что это право является одним из следующих: (a) право государства, где супруги или будущие супруги, либо один из них, имеет обычное место проживания на момент заключения соглашения; или (b) право государства, гражданином которого является любой из супругов или будущих супругов на момент заключения соглашения.

Анализ содержания статьи 21 Регламента Совета (ЕС) от 24 июня 2016 года № 2016/1103 указывает на единство применимого права относительно правового режима имущества супругов независимо от места нахождения активов супругов.

Таким образом договоренность (соглашение) супругов о режиме раздельности имущества является элементом семейного имущественного статута и имеет универсальный характер, распространяясь на всё имущество супругов независимо от места его нахождения. Принятие противоположного подхода привело бы к фрагментации правового режима имущества супругов и противоречило бы основополагающим принципам международного частного права.

Обстоятельства дела дают основания для вывода, что имущественные последствия брака сторон, заключенного в Италии, с учетом соглашения относительно правового режима имущества супругов, определяются именно этим соглашением, заключенным в соответствии с законодательством Италии.

У сторон отсутствовали легитимные ожидания относительно того, что заключенное ими соглашение о правовом режиме имущества, приобретенного во время брака, не будет распространяться на имущество, приобретённое в Украине.

Украина не является «правовым островом», где не действует международное частное право.

Конституцией Украины подтверждена европейская идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Украина является одним из государств-учредителей Организации Объединенных Наций, членом Совета Европы и государством-кандидатом на вступление в Европейский Союз.

С учетом изложенного, заключенное между сторонами соглашение о выборе правового режима раздельного владения имуществом должно быть учтено при разрешении рассматриваемого иска о разделе имущества, а приобретённая ответчицей во время действия этого соглашения спорная квартира не относится к объектам общей совместной собственности супругов, как ошибочно считал апелляционный суд и, соответственно, не подлежит разделу между сторонами как общее имущество супругов.

Относительно ссылок апелляционного суда на положения статьи 38 Закона Украины «О международном частном праве», согласно которым право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются правом государства, в котором это имущество находится, если иное не предусмотрено законом, то Верховный Суд учитывает, что в делах с иностранным элементом применение украинского права как lex rei sitae (закон места нахождения вещи) к недвижимому имуществу не означает автоматическое применение украинского права и к определению правового режима имущества супругов и не может быть основанием для игнорирования действующего между супругами режима раздельности имущества, установленного по итальянскому праву.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.