  1. В Украине

На заседании СНБО утвердили планы устойчивости регионов: Киеву дали дополнительное время на подготовку документов

14:47, 3 марта 2026
На заседании утвердили планы устойчивости для всех областей и областных центров, за исключением Киева.
На заседании утвердили планы устойчивости для всех областей и областных центров, за исключением Киева.
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого рассмотрели подготовку регионов к следующему зимнему периоду.

По словам главы государства, участники заседания заслушали доклады всех представителей областей и крупнейших городов. Опыт прохождения этой зимы станет основой для дальнейших решений, в частности по усилению защиты критической инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов, восстановлению объектов после российских ударов и наращиванию дополнительных энергетических мощностей.

На заседании утвердили планы устойчивости для всех областей и областных центров, за исключением Киева. Столице предоставили дополнительное время для подготовки соответствующих документов.

«На СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. На сегодня Киев был не готов – как и к этой зиме. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию следующей зимы и к реальной поддержке людей», – подчеркнул Президент.

Правительство Украины, в частности Министерство обороны и Воздушные силы ВСУ, получили необходимые задачи и будут помогать регионам в подготовке.

Украина война Владимир Зеленский СНБО

