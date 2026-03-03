На заседании СНБО утвердили планы устойчивости регионов: Киеву дали дополнительное время на подготовку документов

На заседании утвердили планы устойчивости для всех областей и областных центров, за исключением Киева.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого рассмотрели подготовку регионов к следующему зимнему периоду.

По словам главы государства, участники заседания заслушали доклады всех представителей областей и крупнейших городов. Опыт прохождения этой зимы станет основой для дальнейших решений, в частности по усилению защиты критической инфраструктуры, логистики и ключевых энергетических объектов, восстановлению объектов после российских ударов и наращиванию дополнительных энергетических мощностей.

На заседании утвердили планы устойчивости для всех областей и областных центров, за исключением Киева. Столице предоставили дополнительное время для подготовки соответствующих документов.

«На СНБО утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов. На сегодня Киев был не готов – как и к этой зиме. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию следующей зимы и к реальной поддержке людей», – подчеркнул Президент.

Правительство Украины, в частности Министерство обороны и Воздушные силы ВСУ, получили необходимые задачи и будут помогать регионам в подготовке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.