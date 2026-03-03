НААУ создала отдельный комитет по медиации и разграничила направление ADR

Реорганизация должна четко разграничить «медиативный» и «немедиативный» сегменты ADR.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины разграничили направления альтернативного урегулирования споров.

В частности, вопросы медиации передали в отдельный консультативный орган, тогда как реорганизованный Комитет по вопросам альтернативного урегулирования споров сосредоточится на других досудебных и внесудебных механизмах.

Соответствующее распоряжение подписала глава НААУ, РАУ Лидия Изовитова.

Председателем новосозданного Комитета по вопросам медиации назначена Луиза Романадзе — президент Украинской академии медиации, соавтор Закона «О медиации» и Кодекса профессиональной этики медиатора.

В состав комитета смогут войти адвокаты, которые прошли подготовку медиатора в соответствии со статьей 10 закона.

Новый орган сосредоточится на практическом внедрении медиации в адвокатскую деятельность. Речь идет о разработке стандартов сопровождения клиента в процедуре, определении роли адвоката, проведении правовой экспертизы, а также обеспечении надлежащего оформления и исполнимости договоренностей, достигнутых по результатам медиации.

Среди приоритетов — развитие медиации в гражданских, хозяйственных, семейных, трудовых и административных спорах, ее взаимодействие с судебным процессом, анализ украинской и международной практики, а также обучение адвокатов навыкам участия в процедурах медиации.

«Во многих спорах людям важно не выиграть процесс, а решить проблему. Медиация дает для этого инструмент, а адвокат обеспечивает, чтобы решение не было эмоциональным компромиссом, а юридически качественной договоренностью. Поэтому наша задача — дать адвокатам понятный, прикладной стандарт участия в медиации: от консультации клиента до проверки текста договоренности. Это усиливает внесудебное урегулирование и одновременно снимает излишнюю нагрузку с судов. Мы хотим, чтобы адвокаты уверенно работали с медиацией по европейским подходам, в частности с учетом рекомендаций CEPEJ», — отметила Луиза Романадзе.

В то же время реорганизованный Комитет НААУ по вопросам альтернативного урегулирования споров в дальнейшем будет отвечать за «немедиативный» сегмент ADR — арбитраж, третейское разбирательство, переговоры и другие инструменты альтернативного урегулирования споров.

