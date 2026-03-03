  1. В мире

Дональд Трамп заявил, что отказался вести переговоры с Ираном

15:42, 3 марта 2026
Иран хочет переговоров, но уже «слишком поздно», — Дональд Трамп.
Фото: GettyImages
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже слишком поздно вести переговоры с Иран. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

 «Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМС и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: слишком поздно!», — отметил лидер США.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.  

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории. На это президент США Дональд Трамп жестко отреагировал.

США Дональд Трамп Иран

