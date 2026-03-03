Споры по земельным и трудовым правоотношениям: обзор практики КГС ВС

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной практики Кассационного гражданского суда за январь 2026 года, в котором обобщены ключевые правовые заключения по спорам по земельным, трудовым, семейным, наследственным правоотношениям.

Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда за январь 2026 года, где отражены наиболее важные правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, отмечено, что передача арендованного водного объекта общегосударственного значения в субаренду вопреки условиям договора аренды и императивным нормам законодательства является существенным нарушением договора;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, указано, что:

увольнение работника по соглашению сторон является правомерным при наличии действительного волеизъявления обеих сторон. Работник обязан доказать факт моббинга и принудительности увольнения надлежащими доказательствами. Неидентифицированные аудиозаписи, односторонние служебные записки и поздние обращения не подтверждают моббинг. Собственноручное заявление об увольнении без отзыва и отсутствие доказательств психологического давления подтверждают законность прекращения трудового договора по взаимному согласию;

нарушение работодателем правил регистрации и учета приказов на предприятии само по себе не является основанием для признания приказа ненадлежащим доказательством. Увольнение работника за прогул требует установления не только факта отсутствия работника на работе, но и уважительности причин такого отсутствия, особенно при наличии доказательств дистанционной работы;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, указано, что соглашение о выборе правового режима раздельного владения имуществом супругов должно учитываться при разрешении споров о разделе имущества. Имущество, приобретенное в период действия такого соглашения, не относится к совместной собственности супругов и не подлежит разделу;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, констатировано, что:

объект незавершенного строительства, право собственности на который было надлежащим образом зарегистрировано за наследодателем, подлежит наследованию. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по причине отсутствия документов о вводе объекта незавершенного строительства в эксплуатацию является неправомерным, если право собственности наследодателя на такой объект зарегистрировано в установленном законом порядке;

наследник четвертой очереди имеет право на изменение очередности наследования и получение права наравне с наследниками второй очереди при условии доказывания факта проживания одной семьей с наследодателем не менее пяти лет до открытия наследства. Факт проживания наследника одной семьей с наследодателем устанавливается судом в мотивировочной части решения как обстоятельство, подлежащее доказыванию. Отдельное производство об установлении этого факта не является обязательным для предъявления иска об изменении очередности наследования;

– в спорах, связанных с возмещением вреда, обращено внимание на то, что отсутствие специального законодательного механизма исполнения решений по делам с участием государства-агрессора не порождает законных ожиданий на возмещение вреда государством Украина и не препятствует лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии российской федерации, обратиться в международный Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины. Лицо не может перекладывать ответственность за вред, причиненный агрессией, с страны-агрессора на Украину при отсутствии фактических и правовых оснований;

– в делах отдельного производства констатировано, что нотариус уполномочен исправлять исключительно технические ошибки в нотариальных документах, которые существовали на момент удостоверения и согласуются с данными представленных документов или государственных реестров. Если расхождение в написании имени возникло вследствие получения паспорта нового образца, факт принадлежности правоустанавливающего документа лицу устанавливается судом. Выписка из Государственного реестра вещных прав не является правоустанавливающим документом, а лишь подтверждает факт государственной регистрации права собственности;

– относительно применения норм процессуального права отмечено, что:

в спорах между родителями об определении места проживания ребенка сам ребенок не является самостоятельным участником дела, поскольку его интересы представляют родители. Однако если ребенок обращается с апелляционной жалобой как лицо, не участвовавшее в деле, апелляционный суд обязан открыть производство для выяснения, решались ли судом вопросы о его правах и интересах. Если такой вопрос не решался, апелляционное производство подлежит закрытию. Отказ в открытии апелляционного производства без такой проверки является неправомерным;

суд обязан самостоятельно проверить факт зачисления судебного сбора в специальный фонд Государственного бюджета Украины, в частности путем получения информации от Государственной казначейской службы Украины. При наличии копии платежного документа и идентификационных данных плательщика обязанность такой проверки возлагается на суд, а не на заявителя. Вывод о невыполнении требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения без принятия указанных мер является преждевременным;

внесение стоимости недвижимого имущества на депозитный счет суда является обязательной предпосылкой для удовлетворения иска об истребовании имущества у добросовестного приобретателя. При истребовании имущества у недобросовестного приобретателя положения ч. 5 ст. 390 ГК Украины не применяются. Вопрос о добросовестности приобретателя решается судом после исследования доказательств на стадии принятия судебного решения, а не при принятии иска к рассмотрению.

