Совет судей утвердил комментарий к Кодексу судейской этики

В РСУ отметили, что комментарий является своего рода толкованием КСЭ с ссылками на соответствующие решения ЕСПЧ, примерами применения каждой статьи и рекомендациями по поведению судей в процессуальной и внепроцессуальной деятельности.

Совет судей (РСУ) 2 марта утвердил комментарий к Кодексу судейской этики.

«Отметим, что сам Кодекс судейской этики, а именно его новая редакция, был утвержден решением ХХ съезда судей Украины от 18 сентября 2024 года. Сам Комментарий — это своего рода толкование КСЭ, с ссылками на соответствующие решения Европейского суда по правам человека, с примерами применения каждой статьи, рекомендациями относительно поведения судей в процессуальной и внепроцессуальной деятельности и прочее», — заявили в РСУ.

«Надеюсь, что эта работа будет полезной для всего судейского сообщества. Искренне хочу поблагодарить за нее членов рабочей группы, которые присутствуют на заседании в этом зале и тех, кто с нами на видеоконференцсвязи, и членов Совета судей Украины, которые активно присоединились к подготовке Комментария, представителей общественных организаций, которые также не были равнодушны к этому процессу, собственно всех, кто применял свой опыт и знания, чтобы создать достаточно подробное пособие для использования в работе не только судьями, но и теми, кто стремится присоединиться к судейской профессии», — сказал председатель Совета судей Украины Богдан Монич, представляя первый вопрос повестки дня заседания.

Председатель рабочей группы, член Совета судей Украины, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Егор Краснов также поблагодарил членов рабочей группы и отметил, что во время нынешнего заседания членам РГ необходимо будет обсудить и доработать несколько важных предложений, которые следует добавить к Комментарию.

«Одно из них касается решения ЕСПЧ, которое имеет непосредственное отношение к нашему комментарию и должно усилить положения статьи 12 и 21 КСЭ, поскольку, среди прочего, рекомендует судьям, а особенно судьям-спикерам, быть осмотрительными в языке и даже в его тоне, когда они комментируют судебные решения. Также они должны избегать формулировок, которые провоцируют двойное толкование сказанного или написанного», — подчеркнул Егор Краснов.

В РСУ отметили, что дискуссия между членами рабочей группы была достаточно эмоциональной и предметной, настолько что при рассмотрении этого вопроса председатель Совета судей Украины объявил перерыв и предложил продолжить обсуждение после рассмотрения всех вопросов повестки дня.

В итоге, после устранения спорных положений и доработки предложенных дополнений, комментарий к Кодексу судейской этики был утвержден единогласно.

