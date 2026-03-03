  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Как может быть обеспечено исполнение решения суда в рамках исполнительного производства — постановление БП ВС

15:58, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должник в исполнительном производстве обжаловал постановление частного исполнителя о наложении ареста на его долю в уставном капитале фермерского хозяйства.
Как может быть обеспечено исполнение решения суда в рамках исполнительного производства — постановление БП ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный или частный исполнитель с целью обеспечения исполнения решения суда наделен полномочиями наложить арест как на долю, так и на корпоративные права члена фермерского хозяйства. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суду.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В рассматриваемом деле должник в исполнительном производстве обжаловал постановление частного исполнителя о наложении ареста на его долю в уставном капитале фермерского хозяйства.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменений апелляционным судом, в удовлетворении жалобы было отказано.

Рассматривая дело, Большая Палата ВС отметила, что поскольку ни Законом Украины «О фермерском хозяйстве», ни другими нормативными актами не урегулирован порядок обращения взыскания на долю одного из членов фермерского хозяйства, то в соответствии с ч. 1 ст. 8 ГК Украины к указанным правоотношениям следует применить аналогию закона.

Учитывая специфику правового статуса фермерского хозяйства, в частности субъектный состав его членов (обусловленный семейно- или родственно-трудовым характером), правовые аспекты регулирования деятельности фермерского хозяйства в определенной степени схожи с полным товариществом. В связи с этим положения ст. 131 ГК Украины, предусматривающей особый порядок обращения взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества, могут по аналогии применяться к правоотношениям по обращению взыскания на долю должника в складочном капитале фермерского хозяйства.

Большая Палата ВС также обратила внимание, что с приобретением прав на долю в складочном капитале фермерского хозяйства у лица возникают и корпоративные права. Доля в складочном капитале фермерского хозяйства и корпоративные права являются неразрывно связанными между собой.

Наложение ареста на корпоративные права лишает должника — члена фермерского хозяйства возможности распоряжаться своим имуществом (долей и корпоративными правами, которые из нее возникают).

В связи с этим Большая Палата ВС пришла к выводу, что наложение ареста на корпоративные права, так же как и на долю члена фермерского хозяйства, соответствует требованиям законодательства Украины и является мерой, за счет которой можно обеспечить реальное исполнение решения.

Таким образом, Большая Палата ВС согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы на постановление частного исполнителя о наложении ареста на долю в складочном капитале фермерского хозяйства.

С полным текстом постановления БП ВС от 21 января 2026 года по делу № 904/1615/22 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Управление государственным доменом изменят — но без правовых уточнений механизм может не заработать

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект об администрировании домена gov.ua.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]