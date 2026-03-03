Как может быть обеспечено исполнение решения суда в рамках исполнительного производства — постановление БП ВС

Должник в исполнительном производстве обжаловал постановление частного исполнителя о наложении ареста на его долю в уставном капитале фермерского хозяйства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный или частный исполнитель с целью обеспечения исполнения решения суда наделен полномочиями наложить арест как на долю, так и на корпоративные права члена фермерского хозяйства. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суду.

В рассматриваемом деле должник в исполнительном производстве обжаловал постановление частного исполнителя о наложении ареста на его долю в уставном капитале фермерского хозяйства.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменений апелляционным судом, в удовлетворении жалобы было отказано.

Рассматривая дело, Большая Палата ВС отметила, что поскольку ни Законом Украины «О фермерском хозяйстве», ни другими нормативными актами не урегулирован порядок обращения взыскания на долю одного из членов фермерского хозяйства, то в соответствии с ч. 1 ст. 8 ГК Украины к указанным правоотношениям следует применить аналогию закона.

Учитывая специфику правового статуса фермерского хозяйства, в частности субъектный состав его членов (обусловленный семейно- или родственно-трудовым характером), правовые аспекты регулирования деятельности фермерского хозяйства в определенной степени схожи с полным товариществом. В связи с этим положения ст. 131 ГК Украины, предусматривающей особый порядок обращения взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества, могут по аналогии применяться к правоотношениям по обращению взыскания на долю должника в складочном капитале фермерского хозяйства.

Большая Палата ВС также обратила внимание, что с приобретением прав на долю в складочном капитале фермерского хозяйства у лица возникают и корпоративные права. Доля в складочном капитале фермерского хозяйства и корпоративные права являются неразрывно связанными между собой.

Наложение ареста на корпоративные права лишает должника — члена фермерского хозяйства возможности распоряжаться своим имуществом (долей и корпоративными правами, которые из нее возникают).

В связи с этим Большая Палата ВС пришла к выводу, что наложение ареста на корпоративные права, так же как и на долю члена фермерского хозяйства, соответствует требованиям законодательства Украины и является мерой, за счет которой можно обеспечить реальное исполнение решения.

Таким образом, Большая Палата ВС согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы на постановление частного исполнителя о наложении ареста на долю в складочном капитале фермерского хозяйства.

С полным текстом постановления БП ВС от 21 января 2026 года по делу № 904/1615/22 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.