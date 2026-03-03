Торговал техникой, которая должна была защищать небо: в Киевской области разоблачили командира взвода Воздушных сил

Военнослужащий продал оборудование, которое использовали для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

В Киевской области разоблачили военнослужащего, который продал технику, предназначенную для защиты неба. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что командир взвода одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ присвоил технику, которую использовали для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

В частности, вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военнослужащий продал его.

Среди присвоенного — стационарные компьютеры, мониторы различных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак противника.

В настоящее время военнослужащему сообщено о подозрении в завладении военным имуществом с злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

