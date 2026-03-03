В Киеве объявили ремонт дорог: что говорят в КГГА об аварийной ямочности

В КГГА заявили, что аварийную ямочность на дорогах столицы вызвали аномальные морозы, резкие перепады температур и транспортная нагрузка.

В КГГА пишут, что аномальные морозы, резкие перепады температур и транспортная нагрузка вызвали аварийную ямочность на дорогах. В связи с этим там отметили, что с наступлением благоприятной погоды ремонтные работы начались во всех районах столицы.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», дорожники применяют все доступные технологии ремонта: холодный, литой и горячий асфальтобетон, а также рециклинг.

Одним из методов оперативного устранения дефектов дорожного покрытия, который используют, является применение горячего асфальтобетона. Смесь доставляют в специальных бункерах-термосах, которые сохраняют необходимую температуру, что позволяет качественно выполнять работы даже в холодное время года.

«По такой технологии с начала года на дорогах столицы специалисты уже отремонтировали более 3 тыс. кв. м покрытия. А в целом ликвидировали более 12 тыс. кв. м повреждений», — говорится в сообщении.

Также там заявили, что зимой срочные ремонты помогли остановить дальнейшее разрушение дорог и обеспечить проезд транспорта.

