В Раде предлагают установить День украинской музыки — когда будут отмечать праздник
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №15053 об установлении Дня украинской музыки.
Документ предусматривает введение нового государственного праздника, который предлагают отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Инициативу ранее обсудили на заседании парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политики.
Проектом постановления предлагается:
- установить в Украине День украинской музыки;
- поручить Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок после принятия документа разработать и утвердить план мероприятий;
- рекомендовать областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и проведение праздничных мероприятий;
В пояснительной записке указано, что цель инициативы — укрепление национального единства, поддержка украинской культуры и консолидация общества.
Почему третья суббота сентября
Выбранную дату связывают с событиями фестиваля Червона Рута 1989 года в Черновцах. 24 сентября того года во время закрытия фестиваля впервые публично прозвучал запрещенный на тот момент гимн «Ще не вмерла Україна».
Авторы инициативы считают эти события символическими для развития современной украинской музыки и национального культурного возрождения.
Аргументы инициаторов
Идею установления Дня украинской музыки высказали представители музыкальной индустрии во время встречи с руководством парламента в сентябре 2025 года.
В пояснительной записке подчеркивается, что в условиях войны украинская музыка является не только искусством, но и средством поддержки боевого духа, сохранения национальной идентичности и культурного сопротивления.
Также отмечается, что установление отдельного дня может стать инструментом поддержки украинских исполнителей и развития музыкальной индустрии, а также способствовать популяризации украинской музыки в мире.
В документе указано, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и не потребует изменений в другие законы.
Проект постановления должен пройти рассмотрение в парламенте. В случае принятия День украинской музыки будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября.
