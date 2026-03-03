В Раде предлагают установить День украинской музыки — когда будут отмечать праздник

Новый государственный праздник планируют отмечать ежегодно в сентябре.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №15053 об установлении Дня украинской музыки.

Документ предусматривает введение нового государственного праздника, который предлагают отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Инициативу ранее обсудили на заседании парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политики.

Проектом постановления предлагается:

установить в Украине День украинской музыки;

поручить Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок после принятия документа разработать и утвердить план мероприятий;

рекомендовать областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и проведение праздничных мероприятий;

В пояснительной записке указано, что цель инициативы — укрепление национального единства, поддержка украинской культуры и консолидация общества.

Почему третья суббота сентября

Выбранную дату связывают с событиями фестиваля Червона Рута 1989 года в Черновцах. 24 сентября того года во время закрытия фестиваля впервые публично прозвучал запрещенный на тот момент гимн «Ще не вмерла Україна».

Авторы инициативы считают эти события символическими для развития современной украинской музыки и национального культурного возрождения.

Аргументы инициаторов

Идею установления Дня украинской музыки высказали представители музыкальной индустрии во время встречи с руководством парламента в сентябре 2025 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что в условиях войны украинская музыка является не только искусством, но и средством поддержки боевого духа, сохранения национальной идентичности и культурного сопротивления.

Также отмечается, что установление отдельного дня может стать инструментом поддержки украинских исполнителей и развития музыкальной индустрии, а также способствовать популяризации украинской музыки в мире.

В документе указано, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета и не потребует изменений в другие законы.

Проект постановления должен пройти рассмотрение в парламенте. В случае принятия День украинской музыки будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября.

