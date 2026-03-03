  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, кто должен быть ответчиком по делам о признании сделки недействительной.

17:29, 3 марта 2026
Незалучение стороны договора в качестве соответчика при наличии обязательного процессуального соучастия – самостоятельное основание для отказа в иске.
По делам о признании сделки недействительной ответчиками должны быть все стороны такой сделки. Незалучение стороны договора в качестве соответчика при наличии обязательного процессуального соучастия – самостоятельное основание для отказа в иске. Определение состава ответчиков является правом истца, однако проверка их надлежащести — обязанностью суда.

Такой правовой вывод по делу №917/1173/22 сделал Верховный Суд в составе судебной палаты по рассмотрению дел по земельным отношениям и праву собственности Кассационного хозяйственного суда.

Судебная палата рассмотрела кассационную жалобу ФГИУ по делу по иску прокурора в интересах государства в лице МОН Украины и Полтавской ОВА к ФЛП и ФГИУ о признании недействительным договора аренды нежилого помещения, которое находится на балансе ПТУ, и об обязании вернуть это имущество. ПТУ было привлечено к участию в деле как третье лицо.

Суды установили, что первоначальный договор заключен между РО ФГИУ (арендодателем) и ФЛП (арендатором). В дальнейшем срок действия договора неоднократно продлевался дополнительными соглашениями. После вступления в силу Закона Украины от 3 октября 2019 года № 157-ІХ «Об аренде государственного и коммунального имущества» договор был продлен по результатам электронного аукциона и 27 января 2021 года изложен в новой редакции как трехсторонний — между арендодателем, арендатором и балансодержателем (ПТУ).

КХС ВС отметил, что объектом судебной защиты является нарушенное или оспариваемое право или интерес (ст. 15 ГК Украины), а способ защиты должен быть эффективным и направленным на полное восстановление нарушенного права; определение ответчиков является правом истца, однако суд обязан проверить надлежащесть субъектного состава спора; по делам о признании сделки недействительной ответчиками должны быть все стороны сделки.

После продления договора в 2021 году по процедуре, определенной Законом № 157-ІХ и Порядком передачи имущества в аренду, ПТУ приобрело статус стороны договора как балансодержатель, а следовательно должно иметь процессуальный статус соответчика по делу; незалучение всех надлежащих ответчиков, в частности ПТУ как соответчика, при наличии обязательного процессуального соучастия исключает возможность разрешения судом спора о признании договора недействительным по существу заявленных требований и является самостоятельным основанием для отказа в иске без исследования других доводов о правомерности или неправомерности спорного договора.

Суд также обратил внимание, что ответчик при новом рассмотрении дела заявлял о необходимости привлечения ПТУ как соответчика, однако прокурор не воспользовался процессуальным правом на изменение состава ответчиков и возражал против такого привлечения.

КХС ВС отменил решения судов предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении иска по основаниям ненадлежащего субъектного состава ответчиков.

Верховный Суд судебная практика КХС ВС

