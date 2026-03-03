Минобразования объявило конкурсы на должности ректоров КНУ имени Шевченко и еще 2 университетов

Министерство образования и науки объявило конкурс на должности ректоров Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета и Хмельницкого национального университета.

Министерство образования и науки Украины сообщило о начале конкурсного отбора на должности ректоров еще трех высших учебных заведений — в Киеве, Харькове и Хмельницком.

Речь идет о проведении конкурсов на замещение должностей руководителей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета и Хмельницкого национального университета.

В ведомстве уточнили, что к участию допускаются граждане Украины, владеющие государственным языком на уровне, установленном Национальной комиссией по стандартам государственного языка (свободное владение первой или второй степени), имеющие научную степень и ученое звание, а также не менее десяти лет опыта работы на должностях научно педагогических работников.

Документы будут приниматься в течение двух месяцев с даты публикации объявления на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

