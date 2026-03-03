В Украине взлетели цены на топливо — сколько стоит А-95, дизельное топливо и газ

За сутки топливо подорожало на 2 гривны.

В Украине со 2 по 3 марта цены на топливо в среднем выросли примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал на 58 коп./л — до 39,05 грн/л. Об этом пишет Enkorr.

Издание указывает, что средняя цена на А-95 выросла на 1,94 грн/л — до 65,07 грн/л, на А-95+ — на 2,06 грн/л (69,57 грн/л), на дизельное топливо — на 2,07 грн/л (65,02 грн/л).

«Подорожание топлива в рознице является реакцией на стремительный рост оптовых цен на фоне дальнейшего увеличения цен на нефть. По состоянию на полдень 3 марта нефть марки Brent торговалась выше $84 за баррель, а газойль на Лондонской бирже вырос до $1 000/т+», — говорится в сообщении.

Согласно аналитике, на внутреннем рынке средняя оптовая цена на бензин подскочила до 60,05 грн/л, на дизель — до 67,34 грн/т. Впервые с 2022 года розница в определенный момент оказалась на 2,32 грн/л ниже опта. По бензину спред за день снизился на 3,08 грн/л — до 5,02 грн/л, по LPG — на 0,54 грн/л, до 4,57 грн/л.

Напомним, цена на нефть взлетела до четырехлетнего максимума после атак на танкеры в Ормузском проливе.

