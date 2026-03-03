  1. В Украине

В Украине взлетели цены на топливо — сколько стоит А-95, дизельное топливо и газ

20:26, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За сутки топливо подорожало на 2 гривны.
В Украине взлетели цены на топливо — сколько стоит А-95, дизельное топливо и газ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине со 2 по 3 марта цены на топливо в среднем выросли примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал на 58 коп./л — до 39,05 грн/л. Об этом пишет Enkorr.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Издание указывает, что средняя цена на А-95 выросла на 1,94 грн/л — до 65,07 грн/л, на А-95+ — на 2,06 грн/л (69,57 грн/л), на дизельное топливо — на 2,07 грн/л (65,02 грн/л).

«Подорожание топлива в рознице является реакцией на стремительный рост оптовых цен на фоне дальнейшего увеличения цен на нефть. По состоянию на полдень 3 марта нефть марки Brent торговалась выше $84 за баррель, а газойль на Лондонской бирже вырос до $1 000/т+», — говорится в сообщении.

Согласно аналитике, на внутреннем рынке средняя оптовая цена на бензин подскочила до 60,05 грн/л, на дизель — до 67,34 грн/т. Впервые с 2022 года розница в определенный момент оказалась на 2,32 грн/л ниже опта. По бензину спред за день снизился на 3,08 грн/л — до 5,02 грн/л, по LPG — на 0,54 грн/л, до 4,57 грн/л.

Напомним, цена на нефть взлетела до четырехлетнего максимума после атак на танкеры в Ормузском проливе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АЗС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа AML: штрафы, ликвидация компаний и новые послабления для PEP

Банкам запретят автоматически отказывать PEP в услугах, а бизнесу будет грозить принудительный роспуск за ошибки в структуре собственности: новый этап сотрудничества с МВФ.

Угрозы со ссылкой на статус и лишение премии не спасли прокурора Вячеслава Царюка от увольнения

ВСП оставил в силе увольнение прокурора после конфликта в николаевском кафе.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

ВСП отложил назначение судьи Оксаны Маргитич в апелляцию из-за вопросов к ее предыдущим решениям

Кандидатку в Закарпатский апелляционный суд дополнительно проверяют.

Миллиардные ноу-хау, конфликты с полицией и Facebook-критика НАБУ: новые истории претендентов на кресло судьи ВАКС

Десятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]