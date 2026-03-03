В Индии судья вынес решение со ссылкой на фейковые судебные прецеденты, сгенерированные ИИ

Верховный суд Индии заявил, что использование ИИ при вынесении решений — это не просто «ошибка в принятии решения», а прояв «ненадлежащего поведения».

Верховный суд Индии пригрозил правовыми последствиями после того, как выяснилось, что судья по делу о имущественном споре вынес решение со ссылкой на фейковые судебные прецеденты, сгенерированные искусственным интеллектом, пишет BBC.

Высшая судебная инстанция страны, рассматривая апелляцию ответчиков, теперь проверит решение нижестоящего суда в южном штате Андхра-Прадеш.

Верховный суд назвал ситуацию вопросом «институциональной обеспокоенности» и отметил, что фейковые решения, созданные с помощью ИИ, оказывают «прямое влияние на целостность процесса осуществления правосудия».

Как возникла проблема

Проблемы в деле возникли в августе прошлого года, когда младший судья гражданского суда в городе Виджаявада вынес решение в споре о недвижимости.

Ранее суд назначил уполномоченное лицо для проведения обследования имущества и подачи отчета, против чего возражали ответчики. Судья отклонил их возражения, сославшись на четыре предыдущих судебных решения — впоследствии выяснилось, что все они были сгенерированы искусственным интеллектом.

Позиция судов

Ответчики обжаловали решение в Высоком суде штата, указав, что приведенные судьей прецеденты являются фейковыми. Суд признал этот факт, однако отметил, что младший судья допустил ошибку «добросовестно», и все же согласился с решением суда первой инстанции.

В своем постановлении Высокий суд указал, что даже если приведенные решения не существуют, но суд первой инстанции правильно применил нормы права к установленным обстоятельствам, само по себе обращение к несуществующим решениям не является основанием для отмены определения.

Суд также получил объяснения от судьи, использовавшей материалы, сгенерированные ИИ. Она сообщила, что это был ее первый опыт использования такого инструмента, и она считала приведенные ссылки «подлинными». Намерений искажать или неправильно цитировать решения у нее не было, а ошибка возникла исключительно из-за доверия к автоматическому источнику.

Высокий суд также подчеркнул необходимость «применения реального интеллекта вместо искусственного».

Реакция Верховного суда

После этого ответчики обратились в Верховный суд, который занял значительно более жесткую позицию.

Высшая инстанция приостановила действие решения нижестоящего суда по делу о недвижимости. Суд заявил, что использование ИИ при вынесении решений — это не просто «ошибка в принятии решения», а прояв «ненадлежащего поведения».

«Это дело вызывает значительную институциональную обеспокоенность не из-за содержания решения по существу, а из-за самого процесса осуществления правосудия», — отметил Верховный суд.

Суд сообщил, что детально рассмотрит дело, и направил уведомления Генеральному прокурору, Солиситору Индии и Совету адвокатов Индии.

