В Киеве зафиксировали самую холодную зиму за последние 15 лет

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, среднемесячная температура воздуха за календарную зиму составила -4,0°С, что на 1,5°С ниже климатической нормы. В последний раз подобная холодная зима наблюдалась в 2010–2011 годах, когда средний показатель составлял -4,2°С.

Как указали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, зимние месяцы, кроме декабря, в Киеве были холоднее нормы. Наибольшее отрицательное отклонение зафиксировано в январе – (-4,4°С).

Самым холодным днем зимы стало 10 февраля, когда температура снизилась до -20,2ºС, а самым теплым – 10 декабря, когда температура воздуха повысилась до +9,3ºС.

Осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

