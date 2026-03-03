21000 долларов за переправку мужчины в Молдову — разоблачены двое таксистов из Броваров

Теперь дельцам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двум жителям города Бровары сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Так, работая таксистом, один из подозреваемых познакомился с мужчиной, которому сначала предлагал устроиться на работу водителем. Однако от этой идеи отказались, поскольку мужчина не имеет действительного водительского удостоверения. Позже ему предложили снятие с воинского учета и даже взяли все необходимые документы, однако реализовать это не удалось «из-за сложной ситуации с документами».

В итоге остановились на третьем варианте — предложили за 21 тыс. долларов отвезти клиента в Винницу, а далее к украино-молдавской границе, где он незаконно пересечет государственную границу вне пункта пропуска. Доставить его к границе должен был второй подозреваемый.

Участников схемы задержали во время получения 21 тысячи долларов.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.