  1. В Украине

21000 долларов за переправку мужчины в Молдову — разоблачены двое таксистов из Броваров

21:42, 3 марта 2026
Теперь дельцам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Двум жителям города Бровары сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Так, работая таксистом, один из подозреваемых познакомился с мужчиной, которому сначала предлагал устроиться на работу водителем. Однако от этой идеи отказались, поскольку мужчина не имеет действительного водительского удостоверения. Позже ему предложили снятие с воинского учета и даже взяли все необходимые документы, однако реализовать это не удалось «из-за сложной ситуации с документами».

В итоге остановились на третьем варианте — предложили за 21 тыс. долларов отвезти клиента в Винницу, а далее к украино-молдавской границе, где он незаконно пересечет государственную границу вне пункта пропуска. Доставить его к границе должен был второй подозреваемый.

Участников схемы задержали во время получения 21 тысячи долларов.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

